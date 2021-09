Le mardi 21 septembre, l’ABC Communautaire tenait son assemblée générale annuelle (AGA) en ligne. L’exercice 2020-2021 – tout le monde s’en doute – ne pouvait être dominé que par une seule chose : les restrictions allant de pair avec la pandémie. C’est donc sur une année vécue dans l’attente et au cours de laquelle assez peu d’activités ont été organisées que s’est penchée l’assistance de cette assemblée dont la présidence avait été confiée à Fété Kimpiobi.

Dans son mot adressé aux participants à l’AGA, le président de l’organisme, Wilfrid Desrosiers, a d’ailleurs mis l’accent sur les défis que l’ABC Communautaire a su relever avec succès : « En dépit des restrictions relatives aux mesures d’urgence, l’ABC Communautaire continue de s’adapter davantage aux exigences du temps. Elle multiplie ses efforts à la promotion de ses services offerts aux adultes francophones du Niagara ». Cela dit, quelques nouveautés ont émaillé les derniers mois.

Par exemple, Linda Johnston est devenue directrice générale en avril de cette année, ce qui représente un changement considérable lorsque l’on sait que son prédécesseur a occupé ce poste pendant plus de 30 ans.

Mais malgré des initiatives et événements qui ressortent du lot, le rapport d’activités présenté par Mme Johnston ne pouvait passer à côté d’une évidence : « Malheureusement, c’était une année un peu maigre à cause de plusieurs fermetures », a commenté la directrice générale. L’organisme s’est néanmoins acquitté de ses responsabilités en participant à diverses rencontres et réunions et en offrant le programme d’Alphabétisation et de formation de base, en appuyant les personnes qui désirent obtenir un diplôme de 12e année et en offrant plusieurs cours à distance sur la suite Microsoft Office, la gestion de conflits, le français parlé, etc.

Pour ce qui est des états financiers, ils se caractérisent par leur solidité : rien de particulier n’est à signaler en ce qui concerne la dernière année qui fut très similaire à la précédente en termes de revenus et de dépenses.

Quant au conseil d’administration, il demeure inchangé et sera constitué, pour cette nouvelle année qui commence, de Wilfrid Desrosiers, Kettia Zéphyr, Yolande Lécuyer, Roger Robillard et Josette Aubourg.

L’ABC Communautaire entame l’automne en période de déconfinement mais encore bien des questions demeurent sans réponse quant à l’avenir, la COVID-19 ayant plus d’un tour dans son sac. Néanmoins, l’organisme continue d’offrir ses services avec le même professionnalisme qui l’a toujours caractérisé.

PHOTO – Linda Johnston