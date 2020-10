Le mardi 29 septembre, l’ABC Communautaire tenait son assemblée générale annuelle (AGA), la première en mode virtuel depuis la fondation de l’organisme. Cela dit, mis à part ce détail, l’année 2019-2020 a été, de manière générale, dans la continuité des précédentes, la pandémie affectant surtout le présent exercice administratif.

C’est sans doute ce qui explique l’enthousiasme du président dans son mot adressé à l’assistance : « L’année 2019-2020 s’est avérée très fructueuse pour l’ABC Communautaire, a débuté Wilfrid Desrosiers. Nous avons atteint, encore une fois, la cible fixée par notre bailleur de fonds, le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Nous sommes très fiers de nos résultats et ne ménageons pas nos efforts pour combler les attentes fixées par notre Ministère, nos clients et partenaires. »

Deux invités à l’AGA ont ensuite pris la parole. Gabrielle Lopez, directrice générale de la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) a notamment remercié le directeur général de l’ABC Communautaire, Normand Savoie, pour son travail dans la région de Niagara et son engagement au sein de l’association provinciale. De son côté, Renaud Saint-Cyr, président de la COFA, a décrit en quelques mots la raison d’être de cette coalition, a à son tour remercié M. Savoie et a assuré que le Niagara continuera d’être bien desservi au chapitre de l’éducation aux adultes.

Normand Savoie, rappelons-le, a fait connaître au cours de l’été son intention de prendre sa retraite au printemps 2021. Ayant été le seul directeur général qu’ait connu l’ABC Communautaire depuis la fondation de l’organisme il y a plus de 30 ans, il n’a sans doute pas fini d’entendre les éloges et remerciements à son endroit.

Après avoir rendu un bref hommage aux apprenants ayant complété leurs cours avec succès, M. Savoie a présenté son rapport. Le personnel a bénéficié de diverses formations, a-t-il expliqué. L’ABC Communautaire a été représenté à plusieurs événements et contribue de maintes façons à la vie francophone dans la région.

Le directeur général a passé en revue les différents programmes offerts : Alphabétisation et formation de base, Certificat d’équivalence d’études secondaires, cours en ligne sur une pléthore de sujets, etc. Il a également évoqué les autres services de l’organisme, telle la traduction, et ses partenariats.

Les états financiers, qui étaient très similaires à ceux de l’année précédente, ont été présentés et adoptés sans problème, l’assistance jugeant les finances de l’organisme en bon ordre.

Normand Savoie a ensuite fait quelques commentaires quant à la seule ombre au tableau d’une AGA autrement sans histoire. « Étant donné que l’on est dans une pandémie et que l’on sera dans la même situation jusqu’à la fin de l’année financière, nos résultats sont affectés », estime le directeur général.

Ce n’est pas tant le financement qui inquiète l’équipe de l’organisme que la programmation et surtout les inscriptions qui pâtissent présentement des restrictions et des inquiétudes générées par la COVID-19. Néanmoins, il convient de préciser que la survie de l’ABC Communautaire en tant qu’organisme n’est aucunement remise en cause en dépit des désagréments et imprévus causés par la pandémie.

Pour ce qui est du conseil d’administration, outre Wilfrid Desrosiers, l’organisme pourra continuer à compter sur l’engagement d’administrateurs chevronnés que sont Kettia Zéphyr, Yolande Lécuyer et Roger Robillard. Josette Aubourg-Valcourt s’est jointe à eux mais deux postes demeurent toujours vacants.

L’ABC Communautaire ferme donc les livres sur une année qui a été positive a bien des égards mais demeure prudent quant à celle en cours.

PHOTO – Normand Savoie était à la barre de cette AGA virtuelle.