Le fait est connu et officiel depuis quelque temps déjà : l’école secondaire catholique francophone de Welland s’appelle désormais Saint-Jean-de-Brébeuf. Même si le nouveau nom est inscrit dans les documents officiels et sur la façade de l’école, il restait encore une étape à franchir avant de tourner la page sur ce changement : une consécration.

Cette brève cérémonie protocolaire et religieuse s’est tenue le 1er octobre en présence de quelques dignitaires et élèves. L’assistance avait été restreinte pour respecter la distanciation sociale.

« Comme on vous l’a partagé lors de la première semaine d’école, ceci s’annonce comme un nouveau chapitre dans notre histoire, a affirmé le directeur, Jérôme Veillette. En débutant un nouveau chapitre, nous sommes tout de même fiers de continuer la belle tradition des Lynx et de poursuivre vers l’excellence académique dans un environnement où rayonnent la foi catholique et la culture franco-ontarienne. »

Rappelons que « Lynx » réfère à la communauté sportive de l’école et par extension à tous les élèves.

La présidente du Conseil scolaire catholique MonAvenir, Melinda Chartrand, était également présente. « Le nom Saint-Jean-de-Brébeuf est connu dans notre région puisqu’il s’agit du nom de la paroisse francophone de Port Colborne. Ce nom évoque donc la foi et le désir des catholiques francophones de se rassembler et de rendre grâce au Créateur dans leur propre langue », a-t-elle déclaré.

Quant au thème pastoral de l’année scolaire 2020-2021, « Cultiver l’espérance », l’enseignant John Eric Rowley l’a ensuite résumé en quelques mots : « Nous voulons un monde où les gens, indépendamment de leur race, de leur culture ou de leur religion, soient unis et soient prêts à tendre la main pour aider leur prochain et ainsi créer un monde où règnent la joie et le partage, des valeurs très présentes dans notre communauté scolaire ».

La cérémonie a été agrémentée de deux chansons interprétées par l’ensemble musical de l’école et, comme il se doit, par des prières, les pères Robert Hétu, Guy Bertin et Gustave Mombo étant aussi sur place.

