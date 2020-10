Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) tenait son assemblée générale annuelle le lundi 28 septembre. Surclassé en cela seulement par les conseils scolaires, le CSCHN est l’organisme francophone qui, dans la région, dispose des moyens les plus importants et de la clientèle la plus nombreuse.

Sa renommée et le caractère essentiel de ses services expliquent sans doute la croissance qui a marqué son année administrative 2019-2020. Ainsi, comme l’a fait remarquer le président Marcel Maurice dans son rapport, le nombre de patients est passé de 8529 à 10 834. Les rendez-vous individuels se sont chiffrés à plus de 37 000 et la satisfaction des clients, questionnés dans le cadre d’un sondage, frise les 100%.

Ces progrès et les initiatives diverses prises par l’organisme ont été décrits par M. Maurice comme étant « le calme avant la tempête ». En effet, l’événement marquant des derniers mois pour tous les organismes, et à plus forte raison pour ceux du domaine de la santé, a été la pandémie.

« Les services du Centre ont continué à être offerts pendant toute la période de confinement et, on le sait, ce n’est pas terminé », a commenté le président.

COVID-19 ou pas, le CSCHN a fait du bon travail tout au long de l’année et Marcel Maurice a à ce propos remercié les employés, administrateurs et bénévoles.

Avant de passer au rapport du directeur général, les états financiers ont été adoptés après avoir été présentés par le trésorier Jacques Vaillancourt.

Marcel Castonguay a ensuite fait le bilan des activités et programmes. Ainsi, 189 patients ont bénéficié du programme consacré à la maladie pulmonaire obstructive chronique, l’équipe d’orientation du secteur d’établissement a reçu 1730 personnes, l’équipe contre la violence de genre et les agressions sexuelles a aidé 245 clientes, etc.

« On voit que les gens continuent de participer aux activités du Centre et que le nombre est toujours croissant », a commenté le directeur général.

M. Castonguay a aussi parlé de questions plus actuelles, telle la mise en place des équipes Santé Ontario. Dans ce cas précis, certains défis pourraient devoir être surmontés, en particulier en ce qui touche aux soins à domicile qui relèveront de ces nouvelles structures organisationnelles. Le CSCHN fera un suivi pour s’assurer que les services en français ne fassent pas les frais de cette transition.

Le directeur général est lui aussi revenu sur les conséquences de la pandémie. Le CSCHN, a-t-il expliqué, a consacré beaucoup d’attention à la transformation de ses services et la transition au virtuel s’est déroulée efficacement.

Aucun poste n’était en élection cette année. Le conseil d’administration demeure donc composé de Marcel Maurice, Jacques Vaillancourt, Ernest Ndabahagamye, Diane Martin, Samir Benkandil, Carole Garrett, Nadia Zouini, Nejib Chekir, Wisline Carline Vallon et Claude Leduc.

PHOTO – L’assemblée générale annuelle s’est déroulée à la fois en virtuel et en présentiel; ici, Marcel Maurice et Marcel Castonguay s’adressent aux internautes.