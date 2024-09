Le Régional

Les résidents de la région de Kitchener-Waterloo ont récemment reçu une nouvelle encourageante de la part du gouvernement de l’Ontario. Le 22 juillet, le premier ministre Doug Ford a personnellement annoncé que l’Université de Waterloo a été choisie pour accueillir un nouvel hôpital ultramoderne. Ce projet, développé en partenariat avec l’Hôpital général St. Mary et l’Hôpital Grand River, représente un investissement majeur dans l’infrastructure de santé de la région.

Le gouvernement de l’Ontario a déjà alloué 5 millions $ pour soutenir les premières étapes de la planification et de la construction de ce nouvel hôpital de soins actifs. La nouvelle installation permettra d’offrir une gamme de services plus large, avec une capacité accrue en lits pour mieux servir les familles de la région.

« Le nouvel établissement hospitalier hébergé par l’Université de Waterloo favorisera l’innovation, améliorera la recherche et permettra à la population croissante de cette région de bénéficier de soins de proximité, a déclaré Doug Ford. Notre gouvernement investit plus de 50 milliards $ à l’échelle de la province pour soutenir plus de 50 grands projets hospitaliers. »

L’hôpital sera situé à l’ouest de la route Bearinger et du boulevard Hagey, ce qui facilitera l’accès aux résidents de Waterloo et des communautés avoisinantes. Alors que Kitchener-Waterloo continue de croître, ce projet répondra à plusieurs besoins essentiels, notamment un accès rapide aux services d’urgence et de soins intensifs, à l’imagerie médicale, aux services de diagnostic et à des installations chirurgicales améliorées. L’hôpital proposera également des unités modernisées pour les soins maternels, néonatals et pédiatriques.

« Les patients auront aussi accès à des unités d’hospitalisation modernisées pour les services médicaux et chirurgicaux, et des cliniques de soins cardiaques », assure Vivek Goel, vice-chancelier et président de l’Université de Waterloo.

« Notre gouvernement réalise des investissements records pour bâtir un système de santé durable, permettant à un plus grand nombre de personnes d’obtenir les soins nécessaires au moment où elles en ont besoin, a déclaré Sylvia Jones, ministre de la Santé. La construction de ce nouvel hôpital à Waterloo est une autre mesure prise par notre gouvernement pour garantir que les familles de la région en pleine croissance de Kitchener-Waterloo puissent bénéficier des soins appropriés, au bon endroit, pour les prochaines décennies. »

M. Goel a expliqué au journal Le Régional que « cette annonce représente plus qu’un nouvel hôpital ultramoderne dans notre région. Cela signifie renforcer la collaboration entre notre institution et les établissements de santé de notre communauté. C’est un autre exemple de la manière dont nous encourageons les étudiants, le corps professoral et la communauté à contribuer à une région plus saine, orientée sur la recherche innovante et les opportunités d’apprentissage expérimentales. »

Pour Ron Gagnon, président-directeur général de l’Hôpital Grand River, il s’agit d’une opportunité majeure pour les fournisseurs de soins de santé de la région. « Les hôpitaux et l’Université de Waterloo, en collaboration avec la province, ont l’occasion de créer un meilleur système de santé pour la région et de devenir un campus d’innovation en matière de soins. C’est une étape importante dans la planification d’un nouvel hôpital, et nous ne pouvions rêver d’un meilleur partenaire que l’Université de Waterloo », conclut-il.

L’inauguration officielle du nouvel hôpital est prévue pour 2035.