L’auteure-compositrice-interprète torontoise Poesy a écrit, produit et enregistré une chanson et un vidéoclip intitulé Mon cœur d’acier, qui servira d’hymne aux Jeux d’été du Canada Niagara 2022. Cette chanson vise à inspirer les athlètes des Jeux et tout le monde, finalement, à poursuivre leurs rêves.

La chanteuse interprétera cette chanson à la cérémonie d’ouverture des Jeux le 6 août prochain au Meridian Centre de St. Catharines, et à la cérémonie de clôture le dimanche 21 août 2022 au parc Queen Victoria à Niagara Falls. Elle participera également à un concert de célébration des 200 jours précédant les Jeux, le 20 janvier prochain au Meridian Centre, accompagnée de trois autres artistes qui seront annoncés dans les semaines à venir.

Poesy est le projet solo de la chanteuse Sarah Botelho. Depuis sa découverte lors de la première saison de l’émission musicale canadienne à succès The Launch, Poesy a accumulé plus de deux millions de diffusions sur les plateformes de streaming musical et travaille actuellement avec le célèbre producteur de musique britannique Stephen Lipson, qui a déjà travaillé avec Billie Eilish, Annie Lennox et Hans Zimmer.

La dernière nouveauté de l’artiste, Mon cœur d’acier, est désormais disponible sur tous les principaux fournisseurs de musique, notamment Spotify, Apple Music, Amazon, Vevo, Tidal, Deezer, Pandora et Napster.

« Je suis honorée d’avoir non seulement créé une chanson qui sera l’hymne des Jeux d’été du Canada 2022, mais aussi d’avoir la possibilité de l’interpréter en direct lors des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux, a déclaré Poesy.

« Mon cœur d’acier est destiné à servir d’inspiration aux jeunes athlètes, aux artistes et plus encore à persévérer dans la poursuite de leurs rêves. Je suis ravie de partager enfin cette chanson et aussi le clip. J’ai pris grand plaisir à le réaliser. Non seulement j’ai pu porter une robe de princesse et avoir des feux d’artifices sur le plateau, mais j’ai rencontré de jeunes athlètes incroyables de notre pays. »

« Nous sommes extrêmement heureux que l’hymne de nos Jeux ait été créé et interprété par une artiste canadienne incroyablement talentueuse, ajoute Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la Société hôtesse de Niagara 2022. Dans Mon cœur d’acier, Poesy capture vraiment l’esprit des Jeux d’été du Canada et incarne à bien des égards le parcours et les expériences que les athlètes vivront pendant ces Jeux. »

Le clip de la chanson a été tourné à divers endroits dans le Niagara, y compris la carrière Glenridge, le parc Niagara Shores et le parc Charles Daley. Il met également en vedette une distribution diversifiée de jeunes athlètes de la région. Pour plus d’informations sur la réalisation de Mon cœur d’acier et son inspiration, visitez la page YouTube de Niagara 2022 pour voir l’entrevue réalisée avec Poesy sur l’hymne et un aperçu des coulisses de la création du clip.

Les personnes intéressées peuvent également se procurer des produits Mon cœur d’acier sur la boutique en ligne de Niagara 2022. L’achat d’un t-shirt s’ensuit d’un téléchargement gratuit de la chanson.

Pour plus de renseignements, consultez le niagara2022games.ca/fr.

PHOTO – Selon la chanteuse POESY, le vidéoclip de Mon cœur d’acier, qui a été tourné à divers endroits dans le Niagara, a pour but de servir d’inspiration aux jeunes athlètes, aux artistes et autres à persévérer dans la poursuite de leurs rêves.