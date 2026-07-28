Hamilton célèbre l’indépendance du Congo

La Communauté congolaise de Hamilton (CCH) a célébré, le 30 juin, le 66e anniversaire de l’indépendance de la République démocratique du Congo au Polish Hall de Hamilton. Placée sous le thème « Unité et développement », la soirée a réuni près de 400 participants, une affluence qui a largement dépassé les attentes.

Pour Nancy Muinda, présidente de la CCH, ce thème s’imposait naturellement dans le contexte actuel. « Notre pays traverse encore de nombreux défis, notamment la guerre dans l’est de la RDC. Nous voulons rappeler que nous formons un seul peuple et poursuivons, ici à Hamilton, un travail de rassemblement l’année durant. L’unité doit être notre priorité », explique-t-elle.

La première partie de la célébration, organisée en collaboration avec le Centre francophone Hamilton, a pris la forme d’un gala consacré au multiculturalisme. Le directeur général du Centre, Lanciné Koulibaly, ainsi qu’un conférencier ont souligné l’importance du développement communautaire, de la préservation des racines culturelles, des langues d’origine et de la langue française. Des représentants de plusieurs communautés africaines ont participé à la rencontre, suivie d’une période de réseautage.

Puis, la commémoration de l’indépendance a débuté avec une conférence du pasteur Lwesso, centrée sur le thème de l’unité comme moteur du développement collectif. Dans son allocution, Nancy Muinda a insisté sur le rôle fondamental de l’éducation dans l’avenir de la diaspora et du continent africain.

« Aucune nation ne s’élève dans la division. Le Congo est riche de sa diversité, mais cette richesse n’a de sens que dans l’unité. Comme le rappelait Kwame Nkrumah, l’unité africaine est la clé de notre avenir. Nous avons la responsabilité, en tant que Congolais de Hamilton et Africains, de préserver cette unité. Commémorer l’indépendance ne suffit pas; il faut donner un sens à cet héritage. Le développement d’une nation repose sur ses citoyens, leurs valeurs et leur engagement », a-t-elle déclaré.

Les invités ont ensuite partagé un repas composé exclusivement de spécialités congolaises préparées par une entreprise locale. La programmation culturelle s’est poursuivie avec les prestations des artistes dont Zolah, auxquelles se sont ajoutées des danses traditionnelles. La soirée s’est conclue dans une ambiance festive animée par un DJ.

Au-delà des célébrations, les organisateurs souhaitaient transmettre un message rassembleur. « En cette journée, nous avons mangé congolais, vécu congolais et fait découvrir notre culture aux autres. Tous les intervenants ont porté le même message : l’unité et l’importance de l’éducation. C’est par l’exemple et l’instruction que nos enfants pourront contribuer au développement de leur communauté », conclut Nancy Muinda.

Photo : Les jeunes danseuses. (Crédit : CCH)