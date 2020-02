Le dimanche 9 février, la paroisse Sacré-Cœur tenait son assemblée générale annuelle (AGA). De nombreux résidents de Welland étaient présents pour s’informer de la situation de la seule église francophone de la ville, notamment en ce qui touche à la campagne « Cent ans sans dette ». Comme son nom l’indique, ce projet, débuté en 2018, vise au remboursement de la dette de la paroisse à l’occasion de son centenaire qui est célébré cette année.

En effet, depuis 2015, d’importants travaux ont dû être faits qui ont considérablement augmenté la dette : reconstruction des marches et de l’entrée principale, démolition de l’ancienne église, pavage du nouveau stationnement, réparations apportées au toit, etc. Le total de l’argent emprunté s’élevait à 365 000 $ au moment où le conseil d’administration a décidé de prendre les grands moyens pour que la paroisse ne soit plus « dans le rouge ».

L’AGA a été le moment de révéler que 265 069 $ ont jusqu’à présent été amassés de diverses façons, soit 72,6 % du montant de la dette. Invité à prendre la parole à ce sujet, le père Guy Bertin Fouda a longuement remercié tous ceux qui ont contribué à ce résultat qui démontre que la paroisse est en bonne voie d’atteindre son objectif. Le Conseil scolaire catholique MonAvenir et la Ville de Welland ont été les deux plus importants donateurs mais ils sont nombreux ceux et celles qui ont contribué – beaucoup par le biais d’un don mensuel – à la mesure de leurs moyens et dont la générosité est tout aussi remarquable. Qui plus est, environ 24 500 $ ont été donnés de façon spontanée et souvent anonyme et à cela s’ajoutent 5000 $ issus de la vente de calendriers et autres articles, une belle initiative bénévole.

Une présentation a également été faite des activités-bénéfices régulières. Ainsi, il y a désormais quatre séances de bingo par mois : la popularité de cette activité ne se dément pas et les profits augmentent. La soirée trivia permet chaque année d’amasser plus de 3000 $ et cet événement sera de retour l’automne prochain. La loterie a permis de recueillir près de 35 000 $ et le défilé de mode, en mai dernier, s’est avéré une réussite avec 4693 $ qui ont été versés à « Cent ans sans dette ».

Le conseil de pastorale a aussi déposé son rapport au cours de l’AGA. Une discussion a suivi sur ce qui devrait être projeté sur l’écran pour inciter et faciliter la participation des fidèles à la messe.

La paroisse Sacré-Cœur, malgré les défis qu’elle doit relever, se porte donc bien. Comme le père Robert Hétu l’a souligné, les catholiques francophones de Welland sont choyés avec au moins une messe par jour. L’avenir de leur église repose sur leurs épaules et ils sont nombreux à vouloir se retrousser les manches pour faire leur part à cet égard.

PHOTO – Le conseil d’administration (de gauche à droite) : Pauline Falardeau, Denise Rousseau, Huguette Beaulieu, Irène Yelle, père Robert Hétu, Pierrette Rouleau. Absent : Richard Limoge