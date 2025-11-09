Chrismène Dorme

En ce début d’automne ensoleillé, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) a emmené un groupe de nouveaux arrivants à la découverte des Îles Dufferin. L’objectif était d’offrir un moment de répit, d’échange et de connexion dans un cadre paisible, loin du tumulte, un moment de tranquillité en pleine nature.

Pour certains, la journée du 17 octobre a été une véritable bouffée d’air frais. En effet, les premières étapes de l’immigration sont souvent marquées par l’isolement et la difficulté à s’intégrer. C’est précisément pour atténuer ces épreuves que le CSCHN propose des initiatives comme celle-ci : un espace de rencontre dans un environnement calme pour favoriser la détente et les liens sociaux.

Composées de quatre hectares de verdure et de sérénité, les Îles Dufferin sont un véritable havre de paix. Reliées entre elles par des sentiers et de charmants ponts de bois, ces îles permettent une immersion totale dans la nature, au rythme du chant des oiseaux et du bruissement des feuilles. Un contraste saisissant avec l’intensité souvent vécue par ceux qui commencent une nouvelle vie dans un pays inconnu.

En fin de matinée, un cercle de discussion a permis à chacun de partager son parcours personnel, la durée de son séjour au Canada et son impression sur cette activité.

« Ces témoignages ont souligné l’importance de telles initiatives pour encourager la découverte du territoire, favoriser les interactions interculturelles, rompre l’isolement social et créer des opportunités de soutien mutuel et de développement de réseaux », explique Myriam Quinn du CSCHN.

L’organisme continue dans sa mission de soutien de la communauté en proposant des activités variées tout au long de l’année pour accompagner les nouveaux arrivants dans leur parcours d’intégration et leur offrir un soutien global adapté à leurs besoins.

Entre sourires, discussions spontanées et silences contemplatifs, la sortie aux Îles Dufferin a permis aux participants de se sentir intégrés dans leur nouvel environnement. Une parenthèse enchantée, où chacun a pu, le temps d’une journée, souffler un peu et se sentir moins seul.

Photo : Photo de groupe aux Îles Dufferin (Crédit : CSCHN)