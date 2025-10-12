L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) a organisé la cérémonie du lever du drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville de Kitchener, rassemblant plus de 200 participants.

L’événement a été marqué par plusieurs allocutions, notamment celles de Hervé Assogba, président de l’AFKW, du conseiller municipal Dave Schnider, de David O’Hara du Conseil scolaire Viamonde, ainsi que de Dorothée Petit-Pas, du Conseil scolaire MonAvenir. Deux élèves ont également pris la parole, tandis que deux autres ont été invités à hisser le drapeau.

La cérémonie s’est poursuivie avec l’interprétation des chants Mon beau drapeau et Notre place. Fait notable cette année : la cérémonie s’est exceptionnellement déroulée à l’intérieur.

Photo (Crédit AFKW) : Les élèves ont célébré avec énergie leur francophonie.