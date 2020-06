Tous les événements sont-ils tombés à l’eau en juin? Non! Le Centre francophone Hamilton s’est débattu pour organiser une FrancoFEST virtuelle destinée à remplacer le traditionnel rassemblement au parc Gage et ses efforts ont porté leurs fruits. Le 19 juin prochain, les francophones de la région auront donc rendez-vous devant leurs écrans d’ordinateur respectifs pour vivre une célébration de leur culture qui sera, certes, différente, mais non moins rassembleuse et captivante.

En tête d’affiche de la FrancoFEST figure Mélissa Ouimet, chanteuse franco-ontarienne au répertoire pop-rock. Sa réputation dépasse de loin les frontières de l’Ontario : depuis ses débuts professionnels en 2003, elle s’est produite aux quatre coins de l’Asie et de l’Amérique du nord en solo et au sein de formations musicales (Broken Nails, Sold Out et Porn Flakes) et à l’occasion d’événements d’envergure (Festival Franco-Ontarien, Jeux olympiques de Vancouver, festivités des 150 ans de la Confédération, etc.) mais sans jamais oublier ses racines.

Avec trois albums à son actif, Mélissa Ouimet est désormais incontournable dans le paysage musical ontarien. De plus, pour ceux qui voudraient avoir un aperçu de son talent et des styles musicaux qu’elle aborde, elle a mis en ligne sur sa page Facebook quelques prestations maison au cours des derniers mois, confinement oblige.

Le Centre francophone Hamilton réserve bien d’autres surprises à la communauté qui, avec cette FrancoFEST un peu spéciale, n’aura pas besoin de crème solaire ni de se faire du souci avec la météo.

CRÉDIT PHOTO : Facebook de Mélissa Ouimet