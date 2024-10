Pour répondre à la pénurie d’éducateurs francophones en Ontario, le Collège Boréal lance un nouveau cours de Formation langagière axée sur les professions (FLAP) destiné aux nouveaux arrivants qui a débuté le 21 octobre à Hamilton. Ce programme gratuit vise à faciliter leur intégration professionnelle.

Olaïsha Francis, IJL Réseau.Presse, Le Régional de Hamilton-Niagara

Le Collège Boréal propose, depuis le 21 octobre à Hamilton, un nouveau cours FLAP (Formation langagière axée sur les professions). Intitulé « Travailler auprès des enfants et des jeunes », il est destiné à répondre à la forte demande d’éducatrices et d’éducateurs francophones en petite enfance. Ce programme offert gratuitement vise à accompagner les nouveaux arrivants dans leur intégration sur le marché du travail, en leur permettant d’acquérir les compétences linguistiques et techniques nécessaires pour réussir dans ce domaine.

En effet, ce programme est conçu pour surmonter les barrières culturelles et linguistiques qui peuvent freiner l’intégration professionnelle des participants. Ils y apprendront non seulement les compétences spécifiques au travail avec les jeunes enfants, mais aussi les attentes des milieux de travail canadiens qui peuvent différer de celles des pays d’origine. Grâce à cette approche, les éducateurs en formation seront mieux préparés à entrer sur le marché du travail.

Martine Marques, formatrice avec plus de 35 ans d’expérience dans le secteur de la petite enfance, accompagne les participants dans ce parcours enrichissant axé sur la participation et l’échange. « Je suis ravie de vous accompagner dans ce parcours et de vous donner les outils nécessaires pour réussir », affirme-t-elle. Cette approche interactive permet aux étudiants de s’impliquer activement, favorisant ainsi une meilleure compréhension des exigences professionnelles et des dynamiques de travail.

Rawaia, ancienne étudiante du cours FLAP et maintenant éducatrice au Ballon rouge, témoigne des bienfaits de cette formation : « Le cours m’a permis de mieux comprendre les besoins des enfants et les bases du marché du travail. » De son côté, Sanaa Samir, directrice générale de la même garderie, témoigne de son parcours personnel. « Grâce à un programme de Boréal, j’ai pu débuter ma carrière en petite enfance et je suis fière d’accompagner d’autres nouveaux arrivants », confie-t-elle. Ces témoignages montrent à quel point cette formation est un tremplin pour ceux qui cherchent à s’établir dans un nouveau milieu professionnel tout en apportant leurs compétences et leur vision.

Le secteur de la petite enfance est bien encadré et structuré par le ministère de l’Éducation et l’Ordre des éducatrices et éducateurs de la petite enfance (OEPE), qui veillent à la qualité des services fournis. Ce cadre réglementaire garantit que les éducateurs remplissent les exigences nécessaires pour travailler dans des environnements sécuritaires et stimulants. D’ailleurs, selon Mélanie Dixon, directrice, Exercice professionnel à l’OEPE, pour être reconnu officiellement comme éducatrice ou éducateur, il est essentiel de faire partie de l’Ordre.

En parallèle, des organismes comme Affiliated Services for Children & Youth (ASCY) jouent un rôle clé dans le soutien des éducateurs en début de carrière. Ils proposent des programmes de mentorat, des formations continues et de nombreuses ressources pour accompagner les nouveaux diplômés dans leur cheminement professionnel. Nancy Baverstock, cheffe de programme à ASCY, souligne : « Nous offrons des formations et des possibilités d’apprentissage continu pour aider les nouveaux éducateurs à se perfectionner et s’adapter aux exigences du marché du travail. »

Hamilton bénéficie d’une communauté collaborative et solidaire, où des acteurs du secteur travaillent ensemble pour favoriser l’intégration des éducateurs. Ces initiatives permettent d’élargir les possibilités d’emploi tout en contribuant à enrichir le secteur de la petite enfance. Avec le soutien d’agences locales, telles qu’ASCY, de nombreuses opportunités se présentent pour celles et ceux qui souhaitent faire carrière dans ce domaine.

L’Ontario connaît une demande croissante d’éducateurs qualifiés, notamment à Hamilton, où la diversité culturelle et la richesse des expériences contribuent à créer un environnement d’apprentissage unique pour les jeunes enfants. Les nouveaux arrivants, grâce à des programmes comme FLAP, apportent non seulement leurs compétences professionnelles, mais aussi leurs perspectives culturelles, enrichissant ainsi le milieu éducatif et favorisant une meilleure intégration de la francophonie dans la société ontarienne.

En somme, les cours FLAP du Collège Boréal sont bien plus qu’une simple formation technique. Ils constituent une passerelle vers l’intégration professionnelle et sociale des nouveaux arrivants, en particulier dans un secteur aussi essentiel que celui de la petite enfance. Grâce à un accompagnement personnalisé, à des partenariats solides et à une approche inclusive, ces formations permettent aux participants de s’épanouir professionnellement tout en contribuant à la diversité et à la richesse de la communauté francophone de Hamilton.

Photo: Mélanie Dixon est directrice, Exercice professionnel, à l’OEPE. (Crédit : Olaïsha Francis, Le Régional)