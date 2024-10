Lors de son assemblée générale virtuelle le 22 septembre, l’organisme Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara (SOFIFRAN) a dévoilé son rapport annuel, mettant en lumière son rôle essentiel dans l’intégration et l’autonomisation des femmes immigrantes francophones et de leurs familles.

Christiane Beaupré

IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Fondé en 2007 par des femmes immigrantes francophones venues de divers pays, l’organisme SOFIFRAN a pour mission de favoriser le développement social, économique, éducatif et culturel des femmes immigrantes francophones et leurs familles dans le Niagara. En réponse aux défis uniques auxquels font face ces femmes, l’organisme s’est engagé à créer des projets et des initiatives qui répondent à leurs besoins concrets. L’assemblée générale du 22 septembre dernier a été l’occasion de mettre en avant les réalisations de l’année écoulée et de réfléchir aux nouvelles orientations.

Le rapport annuel 2023-2024 met en évidence les nombreux programmes offerts par SOFIFRAN. Grâce à l’aide de bénévoles dévouées, l’organisation a pu développer des activités allant des ateliers de formation à l’organisation d’événements communautaires. Ces initiatives visent non seulement à éduquer et à former, mais aussi à renforcer les liens sociaux au sein des communautés francophones du Niagara.

Parmi les événements phares qui ont marqué l’année, Festiv’Ébène se distingue comme une célébration incontournable de la culture et de la diversité. Ce festival, qui attire des participants de toutes origines, offre un espace pour partager des traditions et promouvoir le multiculturalisme. Des activités comme les portes ouvertes du Festival des arts folkloriques et le buffet multiculturel du 1er juillet au marché public de Welland permettent également de rassembler les familles et de créer des opportunités de dialogue interculturel.

Un autre moment fort de l’année a été le réveillon du temps des Fêtes, au cours duquel, en plus d’un succulent repas, des cadeaux ont été offerts aux enfants des familles nouvellement arrivées. Sous la direction de Fété Kimpiobi et son équipe, cet événement a permis de créer des souvenirs inoubliables pour de nombreuses familles.

« Ces initiatives ne sont pas seulement des événements, elles construisent des ponts entre les cultures et renforcent notre tissu social », souligne Mme Kimpiobi.

Soutien aux femmes

En plus des événements, SOFIFRAN offre un soutien direct aux femmes qui souhaitent devenir entrepreneures. L’histoire de Vanessa Aubourg, une immigrante haïtienne, illustre parfaitement l’impact de cet accompagnement. Après être déménagée à Welland en pleine pandémie, Vanessa Aubourg a remarqué un besoin criant de services de garde dans la région. « J’ai constaté qu’à Welland, les listes d’attente pour les garderies étaient de trois ans. C’était un véritable défi pour les parents », explique-t-elle.

Ancienne assistante-éducatrice, Vanessa a saisi l’opportunité d’un projet pilote de SOFIFRAN, visant à aider les femmes à ouvrir des garderies en milieu familial. « Je voulais créer une garderie commerciale, mais j’ai finalement décidé de m’engager dans ce projet. SOFIFRAN m’a mise en contact avec les ressources nécessaires », raconte l’éducatrice. Grâce à ce soutien, elle a pu obtenir un financement et suivre une formation en gestion d’entreprise, lui permettant de fonder sa propre garderie subventionnée en avril 2021.

La transformation de Vanessa ne s’arrête pas là. En effet, SOFIFRAN ayant reçu un financement de FedDev pour des formations destinées aux femmes entrepreneures noires, « Vanessa Aubourg a bénéficié de toutes les formations, de la gestion jusqu’à la réalisation du plan d’affaires, confirme Fété Kimpiobi. Nous l’avons soutenue auprès d’Entreprise Niagara qui lui a offert un financement pour effectuer les travaux nécessaires dans le local qu’elle a trouvé pour sa garderie commerciale. »

« Je me suis inscrite sans aucune expérience en entrepreneuriat et, aujourd’hui, je suis prête à ouvrir ma garderie commerciale, Le Royaume des petits papillons », se réjouit Mme Aubourg.

Cette nouvelle garderie, qui ouvrira ses portes le 4 novembre prochain, pourra accueillir 40 petits de 15 mois à 5 ans. « Si ce n’était de SOFIFRAN, je n’aurais pas pu vivre mon rêve. Je leur dois tout ce que j’ai aujourd’hui. L’impact de ce programme de SOFIFRAN a été salutaire pour moi et ma famille », ajoute-t-elle avec émotion. Vanessa Aubourg représente un exemple concret de l’impact positif de l’organisme sur la vie des femmes immigrantes.

Le bilan de l’année écoulée souligne non seulement les réussites de SOFIFRAN, mais aussi son rôle crucial dans la création d’un environnement propice à l’intégration des femmes immigrantes dans la communauté francophone du Niagara. À travers des événements culturels, des formations et un soutien direct, l’organisme démontre que l’entraide et la solidarité peuvent véritablement transformer des vies. En continuant d’œuvrer pour l’autonomisation des femmes, SOFIFRAN contribue à bâtir une société plus inclusive et dynamique, où chaque famille a la possibilité de s’épanouir.

Photo : Vanessa Aubourg (Crédit : courtoisie Vanessa Aubourg)