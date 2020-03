Le dimanche 8 mars, à la messe de 11 h, les Chevaliers de Colomb du Conseil Saint-Antoine-Daniel #10340, en partenariat avec la paroisse Saint-Philippe de Burlington, ont remis des plaques commémoratives personnalisées à trois femmes bénévoles très dévouées à collaborer en Église.

En effet, Mmes Ginette Bédard, Madeleine Dunfield et Chantal Larochelle ont été surprises de voir des membres de leur famille invités à cette occasion spéciale où leur dévouement, leur esprit de sacrifice et leur serviabilité remarquables dans la communauté paroissiale Saint-Philippe ont été soulignés et reconnus. Les paroissiennes et les paroissiens ont chaudement applaudi celles qui, en cette Journée internationale de la femme, étaient honorées.

Il va sans dire que le rôle des femmes en Église est divers, selon les talents de chacune, et surtout indispensable à l’avancement de la mission évangélisatrice. Que ce soit par l’animation musicale, le chant religieux et la coordination des équipes de musiciens (avec Ginette), par le service communautaire et l’administration (avec Chantal) ou la gestion des affaires pastorales, des communications et de la photographie (avec Madeleine), l’Église ne saurait se passer du travail professionnellement accompli et généreusement offert par ces trois bénévoles et tant d’autres personnes qui s’impliquent en donnant de leur temps gratuitement.

Cette générosité est le fruit de la charité, cette vertu théologale offerte par l’Esprit Saint et reçue par Dieu comme une offrande sainte. Tout vient de Dieu et tout tend vers Dieu. Telle est la destinée des personnes croyantes en Église et telle est la foi des personnes qui se donnent à la mission par amour pour Dieu et du prochain.

SOURCE: Michel Labonté