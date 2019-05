C’est dans un silence recueilli que les paroles de Jean Vanier, fondateur de l’Arche décédé le 7 mai dernier, ont résonné dans l’Agora de l’École secondaire catholique Jean-Vanier à Welland. Sous le signe de la reconnaissance, élèves et membres du personnel ont célébré la vie de l’homme derrière le nom de leur école le jeudi 16 mai.

Plusieurs élèves et membres du personnel s’étaient mis à l’oeuvre depuis une semaine afin de mettre en lumière la vie, les fruits et les convictions de Jean Vanier, à partir de l’évangile de saint Matthieu (chapitre 25) proclamé par le père Robert Hétu, curé de la paroisse du Sacré-Coeur de Welland: « Ce que vous faites aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites ».

La cérémonie fut l’occasion d’inaugurer le nouveau nom de la chapelle de l’école : L’Arche, d’après l’organisme né en 1964 lorsque Jean Vanier s’en alla vivre avec deux jeunes hommes atteints d’un handicap mental. La démarche de l’école de « baptiser » sa chapelle avait été entamée il y a plusieurs mois et s’est faite avec l’accord de l’organisme.

La cérémonie s’est déroulée en communion avec les communautés de l’Arche et de Foi et Lumière fondées par Jean Vanier, grâce à la projection en simultanée de la messe des funérailles de ce dernier. Comme ce fut le cas depuis ses débuts, l’école continuera de s’inspirer de Jean Vanier comme modèle d’accueil de l’autre, de respect et de joie à la suite de Jésus.

SOURCE : CSC MonAvenir