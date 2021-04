Le mardi 20 avril, la Caisse Desjardins Ontario tenait son assemblée générale annuelle (AGA) en format virtuel. Près de 650 personnes étaient présentes en ligne pour connaître le bilan de la première année d’existence de cette coopérative financière qui englobe tout le territoire de la province.

En effet, bien que le mouvement Desjardins soit présent en Ontario depuis plus d’un siècle, l’ensemble de ses caisses autrefois indépendantes avaient récemment entrepris de se regrouper pour donner naissance, en janvier 2020, à la Caisse Desjardins Ontario. L’année qui s’est alors amorcée allait marquer l’histoire de la coopérative à maints égards.

Toujours est-il que c’est le président du conseil d’administration, Stéphane Trottier, qui a été à la barre de l’AGA, ponctuée de diverses interventions dont celles de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, et Billy (William) Boucher, directeur général et chef de l’exploitation.

De quoi a été faite la dernière année administrative? Le regroupement a d’abord permis des économies de 10 millions $ et la Caisse occupe désormais, parmi les coopératives financières, la 2e place en Ontario en matière d’actifs, soit 8,5 milliards $. Le volume d’affaires s’est chiffré à 17,1 milliards $, soit une augmentation de 2,08 milliards $ en 2020, un exemple parmi d’autres de dépassement des cibles que s’était fixée la coopérative. Les ristournes, indissociables du Mouvement Desjardins, ont avoisiné les 9 millions $.

L’analyse du marché se poursuit, ce qui laisse entrevoir que de nouveaux points de services pourraient être ouverts. Qui plus est, un partenariat avec l’Association canadienne des coopératives financières donne désormais aux clients de Desjardins un accès à 450 nouveaux guichets automatiques depuis novembre dernier.

Sans surprise, la pandémie a constitué un fait marquant de la dernière année et des mesures ont été mises en place, notamment le télétravail à grande échelle, pour protéger employés et sociétaires. Au chapitre des finances personnelles, des allégements ont été offerts aux clients pour les aider à traverser ces mois difficiles. De manière générale, la relance économique a aussi bénéficié du soutien de la Caisse Desjardins Ontario grâce au Fonds du Grand Mouvement doté d’une enveloppe de 250 millions $ et du Fonds C pour les entrepreneurs par l’entremise duquel 26 subventions ont été accordées au cours du dernier exercice financier.

L’actualité récente a rattrapé l’équipe dirigeante de la Caisse qui a dû rassurer l’assistance quant à la confidentialité et la protection des données personnelles.

Les membres ont également entériné une proposition autorisant le versement de 3 365 232 $ au fond d’aide au développement du milieu. Une autre proposition a fait passer d’un an à 90 jours la durée minimale de membriété pour avoir le droit d’être candidat à un poste au conseil d’administration.

Au chapitre des élections, les membres se sont fait donner quatre jours pour voter en ligne. Or, ceux de la région Toronto et Sud-Ouest n’ont pas eu à attendre pour connaître les résultats puisque Lucie Huot a été réélue par acclamation, la seule du conseil d’administration à rencontrer cette faveur.

L’Ontario compte 130 000 membres du Mouvement Desjardins. « C’est votre confiance qui nous permettra de continuer à enrichir la vie de nos membres et de notre collectivité pour les 100 prochaine années! », a lancé Stéphane Trottier. Optimisme? Réalisme diront plutôt certains au vu des progrès réalisés par la coopérative.

PHOTO – Stéphane Trottier