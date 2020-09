Le mardi 8 septembre, une belle surprise attendait les résidents de Burlington qui dépendent du transport en commun. En effet, les gouvernements provincial, fédéral et municipal annonçaient d’importants investissements à ce chapitre.

Ottawa s’engage à consacrer 5,1 millions $, Queen’s Park 4,3 millions $ et la mairie 3,4 millions $ à l’achat de 5 nouveaux autobus qui en remplaceront d’autres ayant atteint leur fin de vie de même que 12 autobus supplémentaires qui agrandiront considérablement la flotte motorisée de la Ville. Qui plus est, trois véhicules accessibles spécialisés entreront aussi en fonction et une attention sera portée à la technologie afin d’améliorer la ponctualité tout en mettant en place un service de transport en commun à la carte pour mieux couvrir les zones jusque-là mal desservies.

Quelques autres équipements font partie du lot de ce que la municipalité pourra se procurer grâce à ces fonds.

« Ce financement est une bonne nouvelle pour notre collectivité à un moment où disposer d’un transport en commun sûr et fiable est plus important que jamais. La Ville de Burlington s’est fortement engagée en faveur du transport en commun, qui constitue un moyen écologique d’aider notre population croissante à travailler et à se divertir. Plus tôt cette année, le nombre de nos usagers était en hausse par rapport à l’année précédente, et ces fonds contribueront de manière significative à rester sur cet élan positif. Je remercie nos partenaires fédéraux et provinciaux pour ce soutien opportun et précieux », a déclaré la mairesse Marianne Meed Ward.

La députée provinciale de la circonscription de Burlington, Jane McKenna, accompagnée de sa collègue d’Oakville-North–Burlington, Effie Triantafilopoulos, étaient présentes et ont souligné que ceux qui prennent l’autobus pourront aussi avoir un meilleur accès au transport en commun régional. La députée fédérale d’Oakville-Nord–Burlington, Pam Damoff, a également fait valoir que, de manière générale, pouvoir se déplacer avec aisance favorise l’épanouissement des résidents d’une communauté.

Karina Gould, députée fédérale de Burlington et ministre du Développement international, s’est exprimée au nom de Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités : « Le transport en commun est un moyen pratique, écologique et abordable pour les Canadiens de se rendre au travail, de rendre visite à leurs proches et d’avoir accès aux services dont ils ont besoin. Ces nouveaux autobus et les logiciels mis à jour contribueront à rendre le transport en commun plus accessible et plus pratique pour les usagers de Burlington. Le plan d’infrastructure du Canada investit non seulement dans des milliers de projets partout au pays, mais il crée également des emplois et renforce les collectivités. »

Divers programmes gouvernementaux ont été mis à contribution pour cumuler la somme investie. C’est au cours des trois prochaines années que les résidents de Burlington verront prendre forme les changements introduits dans leur communauté par ces investissements.

PHOTO – Les principaux participants à la conférence de presse qui s’est tenue dans un hangar utilisé par le service de transport en commun de Burlington.