

La soirée des dames du Club Richelieu Welland s’est tenue le 5 septembre à l’Auberge Richelieu, attirant plus de 700 participants. L’événement visait à récolter des fonds pour le club, qui seront redistribués à la communauté. Le programme comprenait, entre autres, un souper et des tirages avec trois prix totalisant 2500 $. Les gagnants ont choisi de se partager la somme, recevant ainsi 833 $ chacun. La soirée s’est poursuivie dans une ambiance festive, animée par un DJ. (Crédit : Club Richelieu Welland)