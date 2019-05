Amuseurs publics, bière, musique, arts autochtones, etc. : les festivals ne manquent pas à Hamilton au cours de la belle saison et leurs thématiques respectives couvrent tous les goûts. Depuis que le beau temps est arrivé (enfin!), les grands événements ont fait leur retour. Parcs et places publiques seront à nouveau envahis par des festivaliers tout au long de l’été, une tendance qui commence déjà à se manifester.