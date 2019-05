Les portes ouvertes du 24 mai dernier au Club LaSalle de St. Catharines ont certes été une soirée remplie d’émotions pour tous les participants. Présentée par le Club LaSalle en collaboration avec Le Griffon, cette soirée était animée, dans un premier temps, par les jeunes musiciens de l’École secondaire catholique Jean-Vanier.

Pendant le souper, une surprise est tombée avec l’annonce des responsables du festival Folk Arts que l’ambassadrice du Club LaSalle, Ariel Wendling, avait été élue par ses pairs pour le titre d’ambassadrice de l’année 2020. C’est tout un honneur pour l’étudiante de Jean-Vanier d’avoir été choisie pour ce titre remporté peut-être trois ou quatre fois dans les 51 ans d’histoire du festival Folk Arts par une représentante du Club LaSalle.

Originaire de Port Colborne, la représentante francophone de 17 ans a bien apprécié son expérience jusqu’à maintenant. « C’est fascinant pour moi de voir combien il y a de cultures dans la région du Niagara et de constater que toutes ces personnes puissent trouver des points communs pour célébrer et partager leurs cultures, dit-elle. Et si j’avais un conseil à donner à la prochaine ambassadrice du Club LaSalle, je lui dirais d’être honnête comme je l’ai été, être soi-même et parler de son coeur, sans artifice. Et surtout de participer à tous les événements parce que tu vis des expériences incroyables qui deviendront pour elle de fabuleux souvenirs. »

Le souper offert était typique de la culture canadienne-française avec le ragoût de boulettes et de pattes de cochon, la tourtière, les fèves au lard et bien sûr, la tarte au sucre. Plus de 80 tartes ont été consommées ce soir là selon le coordonnateur de l’événement, Jean Chartrand. Le festival Folk Arts est l’événement multiculturel avec la longévité la plus longue au Canada. Les ambassadeurs venus célébrer avec les francophones du Club LaSalle représentaient le Club Heidelberg, Canadian Slovak League, Croatian National Centre, Armenian Community Centre, Polish Canadian Society, le Club Roma, la communauté latino-américaine et le Niagara Hindu Somaj.

« Le festival Folk Arts s’étire sur 30 différents événements dont 21 portes ouvertes, le bal des ambassadeurs et les cérémonies d’ouverture durant lesquelles une parade de mode multiculturelle est présentée par les élèves des écoles secondaires de la région », explique Roger Robillard, membre du conseil d’administration du Conseil multiculturel de la Région du Niagara.

Le reste de la soirée s’est transformé en fête typiquement canadienne-française avec la troupe de soeur Gisèle Pilon, ses danseurs adultes et une douzaine d’élèves de l’école Immaculée-Conception qui ont montré au reste de l’auditoire comment on s’amuse sur une piste de danse. Un autre franc succès pour la communauté francophone du Niagara.