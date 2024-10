Alexia Grousson

La Semaine de l’Accueil a eu lieu du 13 au 22 septembre partout au Canada. À Hamilton, de nombreuses activités ont été organisées par le Réseau en immigration francophone du Centre Sud-Ouest de l’Ontario (RIFCSO), et plus particulièrement par la Communauté francophone accueillante (CFA) de Hamilton.

La CFAa participé à l’événement Hamilton Accueille le Monde, qui s’est déroulé au David Braley Health Centre, le 14 septembre. Cette journée était organisée pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants internationaux arrivant à Hamilton, ainsi que de les aiguiller concernant les services francophones disponibles localement tout en leur partageant des ressources utiles pour leur intégration.

« On voulait rencontrer les étudiants internationaux francophones pour les connecter avec la communauté francophone et leur expliquer les services disponibles. Nous avons également reçu un très intérêt de la part des francophiles qui voulait en apprendre davantage sur le bénévolat et sur les stages existant », explique Nabila Sissaoui, coordinatrice de l’initiative CFA Hamilton.

Le 17 septembre, la CFA, le Collège Boréal et le Centre de santé communautaire Hamilton Niagara (CSCHN) étaient présents au Salon des services aux nouveaux arrivants à la bibliothèque centrale Hamilton Public Library, pour y faire découvrir les services et les événements disponibles en français dans la région.

« Cet évènement de collaboration bilingue, a permis de présenter le nouveau répertoire des services pour les nouveaux arrivants (NA) en français. Nous avons également guidé et orienté les participants vers les kiosques des services en français », poursuit Mme Sissaoui.

La Journée d’orientation des nouveaux arrivants (JONA), s’est déroulée le 18 septembre au CSCHN. Cet événement clé soutenait particulièrement l’intégration des nouveaux membres de la communauté francophone. « Le CSCHN a présenté les services d’établissements et le Collège Boréal a évoqué ces formations et programmes. Nous avons parlé de l’histoire de la ville et nous avons mis l’accent sur des initiatives, telles que les programmes Incubateur, et La ligne Bleu, le guide d’employeur francophone bilingue, des outils de promotion tels que le site de destination Hamilton, la trousse des NA, et nos activités communautaires », poursuit la coordinatrice de la CFA.

Enfin, le 21 septembre au CSCHN, le RIFCSO et la CFA Hamilton ont accueilli des représentants de plus de 20 associations ethnoculturelles de la région. « Cette initiative a débuté en 2019 pour renforcer la capacité des associations ethnoculturelles, qui ont un rôle clé dans l’accueil et l’intégration des NA, afin de savoir quels sont leurs besoins et comment les aider. Nous voulions aussi renforcer la collaboration de ces dernières avec les fournisseurs de service d’établissement, qui sont les premières portes ouvertes par les NA », conclut Nabila Sissaoui.

Lors de cette rencontre, les participants ont suivi une formation sur la gouvernance animée par Florence Ngenzebuhoro, suivie de discussions et d’échanges enrichissants.

Photo (CFA Hamilton): Le CSCHN, le RIFCSO et la CFA Hamilton ont accueilli des représentants de plus de 20 associations ethnoculturelles de la région.