Organisé depuis plus de 40 ans à l’Auberge Richelieu, le tirage éliminatoire dont l’objectif est de récolter des fonds pour la communauté, s’est taillé une place importante dans la région. Le 6 septembre, 550 billets ont été vendus. « Plusieurs personnes nous ont dit que l’ambiance ressemblait à des grandes noces entre amis », relate Ryan St-Aubin, président du Club Richelieu Welland. Après le souper et le tirage, les quelque 600 participants ont socialisé et dansé jusqu’à la fermeture.

Photo Club Richelieu Welland