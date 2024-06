Alexia Grousson

Un événement organisé le 24 mai à l’hôtel de ville par le Hamilton Immigration Partnership Council (HIPC) avait pour objectif d’accueillir chaleureusement les nouveaux arrivants dans la région, en les informant sur les services et les appuis disponibles afin de faciliter leur intégration à la communauté locale.

Dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles du gouvernement du Canada, Hamilton est l’une des 14 villes désignées en tant que Communauté francophone accueillante (CFA) depuis 2019.

Cette désignation lui permet donc de participer à de nombreuses activités axées sur les nouveaux résidents d’expression française en milieu minoritaire. C’est le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO), avec l’initiative de CFA, qui a assuré le côté bilingue de la Journée d’accueil des nouveaux arrivants.

La Journée comprenait diverses activités : présentations culturelles, discours des représentants de la municipalité, visite des kiosques d’information des organismes communautaires et occasions de réseautage.

Les festivités ont commencé par une cérémonie de citoyenneté dans la salle du conseil municipal et le public pouvait assister à ce moment important pour des membres de la communauté.

Après le discours de la mairesse Andrea Horwath, l’agente de projet au RIFCSO a expliqué, en français, en quoi la Journée était importante. Elle a parlé de son expérience en tant qu’immigrante. « Les services et les organismes francophones participants ainsi que leur rôle pour venir en aide à la communauté m’ont été fort utiles », relate-t-elle.

Le Réseau en immigration a présenté son nouvel outil pour aider les francophones nouvellement arrivés à s’adapter et à s’intégrer.

« Notre trousse de navigation des services locaux en français comporte des documents répertoriant tous les services offerts dans la ville, un parcours d’intégration possible et tous les sites internet utiles. Par exemple, il y a les services en établissement d’accueil, d’autres ciblés pour les jeunes, les emplois, la santé, les écoles, etc. En somme, cette trousse comporte tout ce qui se passe sur le plan communautaire, des organismes et des associations francophones », explique Mme Nguyen.

Parmi les organismes francophones présents, il y avait les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, le Collège Boréal, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara et le Centre francophone Hamilton (CFH).

Des jeux de table en français, tels que des quiz, ont sensibilisé les participants à l’importance de la communauté francophone à Hamilton. Des questions telles que « Combien de personnes parlent français ici? » ou « Combien y a-t-il d’écoles françaises dans la ville? »

Les personnes qui ont obtenu le meilleur pointage avec leurs réponses ont reçu des sacs et des tasses en cadeau.

« Nous avons célébré la diversité par l’entremise de nombreuses nationalités. Nous avons beaucoup apprécié la collaboration avec le HIPC, ce qui a permis de démontrer que la communauté francophone existe et qu’elle est nombreuse », conclut Loan Nguyen.

Photos (RIFCSO) : Des organismes francophones ont expliqué les services offerts en français à Hamilton.