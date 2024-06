Richard Caumartin

La communauté de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, en reconnaissance de la carrière de deux directrices des écoles Monseigneur-de-Laval et Académie catholique Mère-Teresa (ACMT), a participé à une grande fête le 9 juin à Hamilton.

Au cours de leur carrière, Lise Thériault et Annic Mongrain-Rush ont collaboré avec l’équipe paroissiale, dont le curé Lourdy Dorismond. « Nous voulons les remercier chaleureusement et souligner leur collaboration efficace et généreuse, au-delà des attentes, en organisant cette journée d’action de grâce en leur honneur », expliquait le père Dorismond.

Les célébrations ont débuté par une messe à l’église animée par les jeunes des deux écoles, et la chorale composée d’enfants de Monseigneur-de-Laval. Des bancs avaient été réservés pour les familles des deux directrices. Après la communion, le curé, accompagné de la directrice fondatrice de Monseigneur-de-Laval Renée Lapointe et du directeur-adjoint de cette école François Jubinville, a remis une plaque à Lise Thériault pour la remercier de ses nombreuses années de service aux élèves de Monseigneur-de-Laval. Sur la plaque, il y a une photo de l’église pour souligner le lien entre l’école et la paroisse, et un pommier pour montrer le grand nombre d’élèves qui ont fait leur première communion à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

Mme Mongrain-Rush a reçu une plaque commémorative identique du curé et de Pascale Salloum, directrice de l’ACMT de 2016 à 2022, et Félicia Chini, la nouvelle directrice de l’école secondaire catholique.

Un cortège d’élèves a ensuite remis un bouquet de roses à chacune des nouvelles retraitées. Les jeunes ont aussi entonné un chant d’adieu qui a grandement ému mesdames Thériault et Mongrain-Rush. Les premiers vers étaient : « Les enfants font la farandole. Et la maîtresse est tout émue. Demain, elle va quitter sa chère école. Sur cette estrade, elle ne montera plus. »

C’est ainsi que la première partie de la fête a pris fin.

Profitant d’une église remplie à capacité, Danielle Chouinard du comité paroissial, a fait une annonce importante à propos du deuxième souper du curé. « Ce sera une collecte de fonds pour doter la paroisse d’un coussin financier qui permettra à l’administration et notre curé de survivre. Nous sommes la première paroisse francophone de Hamilton. Cependant, nous sommes une paroisse pauvre. Tous les bénéfices recueillis à cet événement dans notre salle paroissiale, le 5 octobre prochain, serviront à l’aménagement, l’entretien et la survie de notre église. »

Puis, les participants ont été invités à se rendre dans la salle communautaire pour la suite de cette célébration où un léger goûter haïtien et du gâteau ont été servis. Pendant ce temps, les Chevaliers de Colomb et quelques bénévoles avaient installé des tables à l’extérieur pour servir des hot dogs grillés aux jeunes familles.

Le conseiller scolaire du Csc MonAvenir, Marcel Levesque, a rendu hommage à ceux et celles qui prennent leur retraite cette année, mais plus particulièrement aux deux femmes honorées ce jour-là.

« Annic Mongrain-Rush et Lise Thériault sont d’abord des enseignantes chevronnées, des modèles, des témoins, des accompagnatrices, des guides et j’en passe. Enseignante un jour, enseignante toujours. Elles sont un exemple à suivre. Au nom du Csc MonAvenir, je vous dis merci pour votre générosité, votre dévouement et votre engagement envers les élèves. »

Les participants ont alors levé leur verre aux deux nouvelles retraitées avant qu’elles coupent, ensemble, le gâteau préparé pour l’occasion. Plus de 250 personnes ont participé à cette fête.

Photo – De gauche à droite : Pascale Salloum, Annic Mongrain-Rush, père Lourdy Dorismond et Félicia Chini