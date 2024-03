Alexia Grousson

L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) n’a pas chômé au cours des dernières semaines. En effet, la coordinatrice Céline Corve a organisé plusieurs activités pour souligner les joies de l’hiver, le Mois de l’histoire des Noirs et la Journée internationale des droits des femmes.

Des glissades

Pour profiter des joies qu’apportent l’hiver et la neige, une activité de tubing ou glissade a eu lieu en février au Chicopee Tube Park. La colline mesure 250 pieds de haut et 900 pieds de long, avec six toboggans différents. De quoi passer un bon moment de rigolade. Une soixantaine de personnes ont répondu à l’appel des organisateurs.

Soirée afro-canadienne

Pour sa quatrième édition, l’AFKW a invité toute la communauté à se rendre à l’école Cardinal-Léger, le 23 février, pour célébrer ensemble le Mois de l’histoire des Noirs. Pour l’occasion, l’artiste Amadou Kiénou avait apporté 40 djembés. Il a d’abord réalisé un spectacle avec ses instruments, puis il a invité les 70 participants à prendre place devant un des tambours. Il a expliqué comment utiliser ces instruments avant de montrer quelques techniques que les participants ont dû reproduire. Après plusieurs essais, ils ont réussi tous ensemble à créer une musique.

« C’était vraiment un beau moment que nous avons partagé. Il y avait aussi des activités de peinture avec des pochoirs de femmes africaines, de création de bijoux avec tissus ou perles, et des femmes qui ont fait des tresses aux volontaires. Beaucoup sont venus avec des vêtements traditionnels africains et ont montré leur parure. L’école avait également des vitrines et des décorations faites pour l’occasion. La communauté était vraiment très heureuse de partager leur culture », raconte Céline Corve.

Des membres ont apporté le repas qui était composé de mets principalement africains comme le riz poulet aux épices, les bananes plantains (Alokos) et les beignets sucrés et salés. Pour clôturer la soirée, des jeunes filles ont offert un spectacle mettant à l’honneur des pas de danse de leur pays.

Dégustation de vin

Puis le 9 mars, l’AFKW a célébré la Journée internationale des droits des femmes en organisant une activité réservée uniquement à celles ayant 19 ans et plus, au Babylon Sisters. « C’est important de rappeler que la femme a une place importante dans le monde, car c’est elle qui donne la vie. C’est notre journée, alors nous devons en profiter, se faire plaisir et prendre soin de nous. Le Babylon Sisters est un bar à vins dédié à la célébration et au soutien des femmes vigneronnes. Il est tenu par des femmes et offre des vins produits par des vignobles tenus par des femmes. C’était l’endroit idéal pour rendre hommage aux femmes en ce jour particulier », explique Mme Corve.

Les participantes ont passé un moment convivial en dégustant des hors-d’œuvre et trois types de vins : un blanc, un rouge clair et un rouge foncé. Chacun des vins a son histoire et son type de production à été expliqué. Les femmes ont terminé la soirée en mangeant des tapas.

« Une de nos membres avait préparé un quiz sur les droits de la femme dans le monde. À la fin, nous avons fait le tirage d’une bouteille de vin », conclut Mme Corve.

La prochaine activité de l’AKFW sera son assemblée générale, le 2 avril, à l’Activa Sportplex de Kitchener, dans la salle Murray Fried.

Photo (AFKW) : La communauté a pratiqué le djembé, instrument typique africain.