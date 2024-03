Alexia Grousson

Le 8 mars est reconnue mondialement comme la Journée internationale des droits des femmes.

Pour la souligner, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) a donné rendez-vous aux femmes au Marquis Gardens Banquet Halls.

Le slogan choisi par le CSCHN pour cette célébration était « Femmes unies, Femmes solidaires, Femmes fortes ».

« Au CSCHN, nous avons un secteur consacré aux femmes, à la promotion de leur bien-être et à la lutte contre la violence. Il faut le reconnaître, l’inégalité et la violence basées sur le genre est un problème de société. Le CSCHN se joint donc au monde entier en cette journée, pour revendiquer les droits des femmes. Nous avons choisi le thème de la découverte et la célébration de nos forces car des femmes unies, ce sont des femmes solidaires et fortes », relate Espérance Ngendandumwe, intervenante en prévention et sensibilisation en matière d’agressions.

La cérémonie d’ouverture a commencé avec la reconnaissance du territoire par Marie-Ange Brouillard, membre de la communauté autochtone. Loubna Moric, directrice des programmes contre la violence et les agressions sexuelles ainsi que les initiatives communautaires, a souhaité la bienvenue à chacune.

L’atelier Découvrons et célébrons nos forces a enduite été offert par Catherine Tambu et Delphine Pagotto, deux thérapeutes auprès des femmes victimes d’abus et d’agressions sexuelles.

« C’était un moment interactif où les invitées étaient d’abord encouragées à prendre le temps de méditer sur elles, sur leurs forces et leurs valeurs. Ensuite, chacune avait une feuille de papier où elle devait écrire les noms des personnes proches ou des célébrités qui ont influencé leur vie de façon positive et les valeurs qui font d’elles des femmes fortes.

Puis est venu le temps du partage. Chacune pouvait s’exprimer, parler d’elle ou des femmes en général, donner un message d’encouragement ou d’exhortation. Par exemple, une des participantes a récité un de ses poèmes sur le parcours de la femme immigrante », raconte Mme Ngendandumwe.

En après-midi, les femmes ont pris beaucoup de plaisir avec un kiosque photos 360 degrés. Une carte du monde était mise à disposition pour que chacune d’elles puissent identifier son pays d’origine. Ceci a mis en évidence la diversité culturelle de la communauté.

Puis, une prestation de Sentiment Collective, un groupe de danse multiculturel composé de quatre femmes, a enchanté le public. Ces dernières ont ensuite proposé aux participantes d’apprendre quelques pas de danse.

Pour clôturer l’activité, un journal intime et un stylo ont été remis aux invitées.

« À chaque place se trouvait une enveloppe avec un message personnel pour chaque femme, et une rose que l’équipe de Café santé avait tricoté. Nous voulions célébrer dignement la journée et montrer que chaque femme doit se sentir valorisée, encouragée et célébrée. Chaque femme compte », conclut Espérance Ngendandumwe.

Photo (CSCHN) : Des membres de l’équipe du CSCHN contre la violence faite aux femmes et du Centre de la petite enfance