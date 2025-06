Yolande Melono

Des milliers de visiteurs sont attendus au parc Gage à Hamilton, du 20 au 22 juin, à l’occasion du FrancoFEST 2025. Pour sa 44e édition, ce grand rendez-vous de la francophonie mise sur une programmation éclectique et inclusive, à l’image de la diversité culturelle de la région.

Sous la direction du Centre francophone Hamilton (CFH), l’événement proposera trois jours de festivités mettant à l’honneur six artistes issus de différentes communautés. « Il y a à Hamilton une forte présence maghrébine, immigrante, franco-ontarienne, etc. Par cette programmation, nous avons cherché à créer un festival dans lequel chacun peut se reconnaître », souligne Lanciné Koulibaly, directeur du CFH.

Les amateurs de sonorités franco-ontariennes et autochtones retrouveront Sugar Crush et Mimi O’Bonsawin. Les influences afro et immigrantes seront portées par Joyce N’sana, tandis que les cultures maghrébine et latino-américaine résonneront respectivement avec Blink et Diogo Ramos. À noter que, sauf pour Mimi O’Bonsawin, tous les artistes se produiront pour la première fois au FrancoFEST, témoignant de la volonté d’ouvrir la scène à de nouvelles voix.

Le vendredi soir mettra d’ailleurs en lumière des talents féminins, une initiative marquant l’engagement du festival pour une meilleure représentation.

Fidèle à sa tradition, le FrancoFEST offrira une riche programmation familiale. Jeux interactifs d’Évasions mobiles, aventures sur un bateau pirate, prestations du Hamilton Aerial Group, du clown Marco et des chiens cascadeurs Ultimutts feront le bonheur des petits et des grands. S’ajoutent les animations de Chris Precius, les châteaux gonflables et les ateliers de bricolage.

Deux artistes se joignent à la programmation du dimanche : Fethi Nadjem, musicien algérien et cofondateur du groupe Djmawi Africa, reconnu internationalement, et Sensei H, rappeuse franco-algérienne installée à Québec, récemment nommée Révélation Radio-Canada 2025-2026. Elle s’est démarquée au concours des Francouvertes 2024, où elle a remporté la deuxième place grâce à un rap engagé et percutant.

Depuis 1981, le FrancoFEST est un pilier de la vie culturelle francophone à Hamilton. L’édition 2025 s’annonce comme un moment fort de l’été, à la fois festif, rassembleur et ancré dans la réalité multiculturelle de la région.

Bon festival!

Photo : Le duo Sugar Crush sera sur la scène du FrancoFEST 2025. (Crédit : Sugar Crush)