Yolande Melono

La Saint-Jean-Baptiste sera célébrée en grand dans le sud-ouest de l’Ontario. À Kitchener, environ 300 personnes sont attendues à l’École secondaire David-Saint-Jacques pour une Franco-Fête et une foire. À Cambridge, le Centre communautaire francophone marquera l’occasion avec sa journée Franco-connexion, un moment de rencontre privilégié entre les francophones.

Le 21 juin, l’École secondaire David-Saint-Jacques accueillera parents, enfants et membres de la communauté pour une grande journée de célébration à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste. Organisée par l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW), cette Franco-Fête doublée d’une foire franco se tiendra en partenariat avec le Conseil scolaire Viamonde.

La Franco-Fête proposera une variété d’activités récréatives pour les plus jeunes, tandis que la foire franco mettra en valeur les services en français dans la région ainsi que les produits d’entreprises locales. L’objectif est à la fois de divertir les familles et de renforcer les liens dans la communauté francophone.

Au programme : art facial, structures gonflables, présentation d’animaux, ateliers de bricolage, coiffure, danse, chant et autres animations. Si le temps le permet, plusieurs activités auront lieu à l’extérieur, notamment un tournoi de soccer, des parties de pétanque et de ballon-panier.

Cette année, une nouveauté s’ajoute à la fête : la présence de membres des services policiers et des pompiers. En plus de démonstrations de leur travail, ils sensibiliseront petits et grands aux mesures de sécurité.

Selon Céline Corve, coordonnatrice de l’AFKW, cette journée s’adresse tout particulièrement aux nouveaux arrivants. « La région est en plein renouveau. Il y a beaucoup de nouveaux venus. Cette activité est pensée pour ceux qui rencontrent parfois des difficultés à leur arrivée. Elle favorise les rencontres et permet de découvrir les ressources disponibles », conclut-elle.

Une Saint-Jean écoresponsable

Le 22 juin, le Centre communautaire francophone de Cambridge invite la population à célébrer la Saint-Jean-Baptiste lors de la troisième édition de sa journée Franco-connexion. L’événement, placé cette année sous le signe de l’écologie, réunira familles, représentants politiques et organismes partenaires.

Dès l’ouverture, les 300 premières personnes sur place recevront une bouteille réutilisable remplie d’eau provenant des fontaines, en remplacement de bouteilles à usage unique. « Ce sera notre contribution à la préservation de l’environnement », souligne la présidente du Centre, Angèle Lacroix.

La journée débutera par une reconnaissance des territoires dirigée par Danielle Steven, originaire d’une tribu du moyen-nord ontarien, à Sudbury. Après ce moment solennel, les festivités prendront le relais dans une ambiance inclusive et familiale.

« Nous voulons rassembler la communauté dans toute sa diversité. Voilà pourquoi nous en aurons pour tous les goûts et tous les âges. Nous espérons que les familles vont bien se divertir », ajoute Angèle Lacroix.

Les plus jeunes pourront s’amuser grâce aux structures gonflables, à la peinture, aux jeux vidéo et au spectacle du mime Trevor Copp. Pour les adultes, deux scènes — intérieure et extérieure — accueilleront des orchestres et des DJ, tandis que des activités telles que la Zumba avec l’enseignante francophone Kari Lynn Olmstead et des prestations de tambours africains animées par Justine Gogoua viendront dynamiser la journée. Les élèves de l’école David-Saint-Jacques, lauréats du concours musical de Viamonde, seront également de la partie.

Quant aux aînés, ils pourront profiter d’un moment convivial autour d’une partie de bingo. Une fête pour tous les âges, dans l’esprit de la Saint-Jean.

En réunissant les familles, les partenaires communautaires et les nouveaux arrivants autour d’activités festives et rassembleuses, les célébrations de la Saint-Jean à Kitchener et Cambridge témoignent du dynamisme et de la vitalité de la francophonie dans le sud-ouest de l’Ontario. Que ce soit à travers des animations pour tous les âges, la mise en valeur des services en français ou l’engagement envers l’environnement, ces activités illustrent le désir commun de faire vivre la culture francophone et de renforcer le tissu communautaire.

Photo : Céline Corve (extrême droite) et des bénévoles à la Franco-Fête 2024. (Crédit : AFKW)