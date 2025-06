SOFIFRAN franchit une nouvelle étape dans son développement en explorant le potentiel des médias numériques. Grâce à un appui financier majeur, l’organisme envisage de créer un outil de communication innovant qui répondra aux besoins d’une population souvent isolée et en quête d’information en français.

Yolande Melono – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le nouvel espace de SOFIFRAN, acronyme de Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, situé sur le chemin Plymouth à Welland, s’est transformé en un grand salon interactif à l’occasion de la journée portes ouvertes du 13 juin. Les invités ont découvert le nouvel emplacement spacieux de l’organisme, échangé sur ses activités en cours et celles à venir, et obtenu des renseignements précis sur les raisons de ce déménagement.

En effet, installé dans cet espace de travail depuis peu, le réaménagement a été motivé par l’équipe de SOFIFRAN pour préserver la sécurité, le confort et la dignité des employés.

« Il s’agit d’abord d’une question d’humanité, de respect de soi et de valorisation des ressources humaines, souligne Fété Ngira-Batware Kimpiobi, directrice générale de SOFIFRAN. Le personnel travaillait dans des conditions indignes, presque inhumaines. L’édifice était complètement délabré, avec des pannes fréquentes d’eau et d’électricité. L’absence d’alarme mettait même la sécurité du personnel en péril. »

« Le nouvel espace est vaste, tout est meilleur. Chacun de nous a un bureau. Nous avons la possibilité d’organiser des ateliers de 10 ou 12 personnes dans nos locaux respectifs. C’est vraiment un espace approprié pour travailler sereinement. Nous nous sentons honorés d’avoir ce nouveau cadre de travail », a ajouté la coordonnatrice de projet, Zita Élodie Kionguisa.

Lors de cet événement, le député provincial de Niagara Centre, Jeff Burch, le maire de Welland, Frank Campion, ainsi que le consultant Said Benyoucef étaient présents. Une cérémonie de reconnaissance a été organisée afin de remercier la Fondation Trillium de l’Ontario pour le financement octroyé à SOFIFRAN en novembre 2024. Cette aide financière visait à soutenir l’élaboration d’un plan stratégique pour la création d’un nouveau projet communautaire : le lancement d’une chaîne de télévision francophone.

Cette chaîne numérique permettra à SOFIFRAN de gagner en visibilité en diffusant ses programmes et en rendant ses services plus accessibles à la communauté. « Nous sommes dans une région rurale où de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à se déplacer. Disposer d’une chaîne qui leur offrira des mises à jour sur nos activités et qui renforcera notre rayonnement, c’est une véritable bénédiction pour tous », souligne Mme Kimpiobi.

Par ailleurs, cette initiative aidera à la mise en valeur du potentiel des acteurs de cinéma francophones. « Cette chaîne stimulera la créativité. Les acteurs et actrices auront la possibilité d’y publier leur production », fait valoir Zita Élodie Kionguisa.

Autres segments captivants de la cérémonie, l’exposition du livre de recettes Délices et gourmandises de chez-nous, ainsi qu’un moment convivial autour de la dégustation du beignet africain. Cet ouvrage édité par SOFIFRAN et les dames des communautés ethnoculturelles est, rappelle Mme Kionguisa, un beau reflet de la diversité des cultures.

Pour la directrice générale de SOFIFRAN, la journée riche en activités a été une réussite. « En tant qu’organisme immigrant francophone, nous sommes fiers de tenir depuis toutes ces années et surtout très satisfaits de la confiance de nos bailleurs de fonds, de la reconnaissance de la communauté et de la collaboration avec nos partenaires », conclut-elle.

Photo : Sofifran a reçu la communauté dans ses nouveaux locaux. (Crédit : SOFIFRAN)