L’Équipe Ontario a marqué l’histoire vendredi soir en remportant la médaille d’or de la toute première compétition de crosse en enclos féminine des Jeux du Canada.

« Ça compte beaucoup pour ces jeunes femmes », a dit l’entraîneur en chef de l’Équipe Ontario Troy Cordingley, en parlant de la victoire de l’Ontario contre la Colombie-Britannique en finale. On vient de discuter du fait que ce soit un moment historique de gagner la première compétition. Dans 20 ans, lorsqu’elles auront des familles, elles se réuniront et ce lien les unira à jamais. Elles seront sœurs pour toujours. »

La grande importance de la victoire n’a pas échappé à Cordingley. « C’est incroyable. Du début de nos camps d’entraînement, à cette première participation aux Jeux, et finalement l’écriture d’une page de l’histoire avec les filles qui sont les premières gagnantes de cette compétition, c’est énorme. Lorsque je rentrerai chez moi et que j’aurai quelques jours pour y réfléchir, il est fort probable que le tout me semblera encore plus grand. Je suis tellement fier des filles. Avec tout ce que nous avons enduré, des blessures et des choses du genre. Ce sont vraiment de jeunes femmes remarquables! »

L’Équipe Ontario visait haut dès le début du tournoi. « Remporter l’or était notre objectif, mais on savait que c’était tout un processus avant d’atteindre cette récompense et on voulait être l’équipe qui travaille le plus fort. Dans l’ensemble, je pense que nous avons réussi à dominer la plupart des matchs et finalement, l’équipe a été récompensée », explique Cordingley.

La victoire de l’Ontario a été spectaculaire. L’équipe a marqué un point alors que c’était toujours un match nul dans la troisième période. Ensuite, la C.-B. a marqué pour égaler le score, mais l’Ontario a rapidement marqué un deuxième point et a réussi à conserver son avance jusqu’à la fin du match.

« Les deux gardiennes de but étaient formidables. Elles ont fait de nombreux arrêts et chaque équipe a tiré 39 fois au but, a dit Cordingley. Nous avons réussi à marquer un point de plus. Avec un pointage de 2-1, il n’y a pas de grande différence entre l’or et l’argent. La C.-B. est une très bonne équipe, mais aujourd’hui on a pu les vaincre. »

La capitaine de l’équipe, Morgan White, 16 ans, a avoué qu’elle était anxieuse avant le match.

« J’étais très nerveuse, mais je savais que j’avais mon équipe à mes côtés, a dit la résidente de Milton. Une chose sur laquelle on se concentrait était le travail d’équipe, et je savais que mes coéquipières étaient là pour me soutenir, et moi j’étais là pour elles. Ça m’a beaucoup aidé. »

Milton n’oubliera pas de sitôt ce qu’elles ont accompli.

« Je pense que c’est vraiment l’expérience qui compte. Évidemment, on voulait remporter l’or, mais simplement être là à disputer le premier match pour la médaille d’or des Jeux d’été du Canada avec plusieurs de mes meilleures amies était vraiment super. Je n’aurais voulu être nulle part ailleurs. »

Cordingley espère qu’à l’avenir la crosse féminine pourra tirer parti de la visibilité dont le sport a profité aux Jeux. « On avait neuf équipes féminines de crosse incroyables ici aux Jeux, ce qui a sans doute montré que les femmes sont des athlètes phénoménales qui méritent d’être célébrées. »

Source et photo : Jeux d’été du Canada Niagara 2022