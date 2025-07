Alexia Grousson

Réunie en assemblée générale au début de l’été, la Maison de la culture francophone du Niagara (MCFN) a souligné une année 2024-2025 marquée par la vitalité culturelle, la diversité des initiatives et un engagement constant envers la jeunesse et la communauté.

Parmi les réalisations phares, les ateliers Nature, communauté et bien-être, offerts pour une deuxième année consécutive dans 13 écoles francophones, ont rejoint près de 600 élèves. Ces ateliers ont permis aux jeunes de s’initier à la fois à l’écologie, à la musique et au mieux-être. « Nous sommes particulièrement fiers d’avoir offert une quinzaine d’ateliers sur la conscientisation environnementale et l’art », a souligné Nancy Larivière, consultante pour l’organisme.

La MCFN a également poursuivi ses activités de médiation culturelle en milieu communautaire avec des ateliers de musique et d’ukulélé organisés à la Bibliothèque municipale de Welland. Ces moments de partage ont favorisé la découverte de nouvelles passions artistiques et ont contribué à créer des espaces de rencontre conviviaux et inclusifs.

La chorale intergénérationnelle Les Voix du Niagara a pour sa part poursuivi sa mission de rassemblement en musique avec plusieurs prestations appréciées dans des lieux phares de la communauté, comme le Foyer Richelieu et le Club Renaissance.

La MCFN a renforcé ses partenariats avec plusieurs événements majeurs de la région, notamment le Children Festival, avec un spectacle d’Amadou Kiénou, et le Salon du livre SAFRAN, en collaboration avec Sofifran. À ces activités s’ajoutent son appui à des initiatives comme la fête de la Saint-Jean, le spectacle de la Saint-Patrick, un camp de robotique ou encore le lever du drapeau franco-ontarien.

Pour la prochaine année, l’organisme annonce la poursuite de ses projets clés, dont la chorale Les Voix du Niagara, les ateliers scolaires et les collaborations avec des partenaires locaux. Elle prendra également part à des événements comme le Children Festival, le Salon du livre SAFRAN, et la grande célébration franco-ontarienne du 25 septembre.

En fin d’assemblée, la MCFN a rendu hommage à trois membres sortants du conseil d’administration — Stéphanie Filippi, Annie Boucher et Gérald Lagacé — pour leur dévouement. Le nouveau CA, dirigé par Béatrice Groux, accueillera aussi Nancy Larivière, Ginette Giroux, Naromie Charles et Chairh Guei, confirmant la volonté de poursuivre la mission d’une francophonie vivante, inclusive et participative.

L’organisme invite la communauté à s’engager en tant que bénévoles ou participants aux nombreux événements à venir.

Photo (Le Régional) : La chorale Les Voix du Niagara participait récemment à la Saint-Jean de Welland.