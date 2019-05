La réunion de l’Interagence de Hamilton du lundi 13 mai a permis d’apprendre certains développements récents quant à des dossiers majeurs pour la communauté.

Ainsi, en dépit du succès rencontré par le FrancoFEST au cours des dernières années, il semblerait que le gouvernement provincial ne sera pas au rendez-vous cette année. En effet, au moment de la réunion, le Centre francophone Hamilton, organisateur du festival, avait vu une de ses deux demandes de subvention être refusée et n’avait toujours pas reçu de réponse quant à l’autre, ce qui augure mal pour un événement qui se tiendra les 21 et 22 juin. Plusieurs autres organismes se trouvent dans la même situation que les organisateurs du FrancoFEST.

Les festivités iront malgré tout de l’avant mais ne seront pas d’une ampleur comparable à ce qui s’est fait au cours des années précédentes. Il n’y aura pas de chapiteau principal et d’estrade ni d’artisans vendant leurs produits. La promotion sera également limitée au niveau local. Malgré tout, le Centre francophone Hamilton promet deux jours de divertissements emballants pour toute la famille. Les membres de la formation folklorique Les Rats d’Swompe seront les têtes d’affiche de la fête et feront danser petits et grands.

Dans un tout autre ordre d’idée, l’Entité 2 a révélé qu’une étude gouvernementale était en cours pour déterminer les besoins des aînés francophones de Hamilton et des environs pour des soins de longue durée. Au début des années 1990, la communauté de langue française était sur le point d’obtenir un foyer mais les restrictions budgétaires qui avaient suivi l’accession de Mike Harris au pouvoir avaient mis un terme à ce projet. Or, ces mêmes progressistes-conservateurs, à présent sous le leadership de Doug Ford, ont maintenant un intérêt marqué pour les soins aux personnes âgées et les francophones n’échappent pas à cette complaisance à l’endroit des aînés.

Les autres représentants d’organismes participant à l’Interagence de Hamilton ont, fidèles à leur habitude, partagé leurs préoccupations et annoncé leurs nouveautés récentes et activités à venir. Malgré les hauts et les bas, la communauté poursuit son cheminement.