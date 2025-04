Alexia Grousson

Inspiré du concept de Table ronde jeunesse, l’initiative d’un Forum jeunesse à Hamilton est revenue pour une deuxième année consécutive, le 27 mars, à la bibliothèque centrale, grâce à la collaboration entre le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) et le Centre francophone Hamilton (CFH).

Mise en place initialement en 2010, la première Table ronde jeunesse a été une occasion de formation et de consultation par et pour les jeunes, afin de soulever les besoins des jeunes francophones des écoles secondaires. L’an dernier, elle a pris le nom de Forum jeunesse et a réuni plus de 80 jeunes de la région.

« Lors de la dernière consultation, il est ressorti que la santé mentale, la pression sociale et académique, l’influence des médias sociaux, la gestion du stress, le manque d’inclusion et de diversité, des activités culturelles et sportives en français ainsi que des possibilités de bénévolat étaient des exemples de facteurs qui influençaient le bien-être des jeunes. À la lumière de ce constat, nous avons élaboré un programme en cinq ateliers pour l’édition 2025 », explique Lanciné Koulibaly, directeur général du CFH.

Le Forum a commencé avec un concert-conférence sur le leadership et l’engagement citoyen des jeunes, animé par l’artiste Abel Maxwell. Puis, Kevin Pugo, agent de recrutement et liaison scolaire au Collège Boréal, a présenté ses programmes et services. Il a donné un aperçu des divers domaines enseignés dans les campus du Collège Boréal, des appuis financiers et de la vie collégiale. Une même présentation pour l’Université de l’Ontario français a été fournie par Mouhamed Thiam, agent de recrutement et à la liaison scolaire à l’UOF.

Le CSCHN a ensuite présenté un atelier sur « les médias sociaux et la comparaison sociale ». Antha Moaku-Matia, agente de sensibilisation et engagement en santé mentale, a évoqué les différents types de comparaison sociale, la réalité des médias et certaines stratégies pour renforcer l’estime de soi et le contentement. L’objectif était d’aider les jeunes à mieux gérer la pression à laquelle ils font face sur les réseaux sociaux en identifiant leurs facteurs déclencheurs afin qu’ils puissent réagir rapidement.

Enfin, une consultation d’une heure a permis aux jeunes de s’exprimer, de partager leurs réflexions et d’exposer leur point de vue. C’était l’occasion de faire le point sur les problèmes qu’ils rencontrent et les défis émergents. Ils ont aussi abordé les pistes de solutions potentielles.

« Ce temps de parole est important pour nous, car c’est là que nous en apprenons davantage sur leurs besoins. Je leur dis souvent : tout ce que nous faisons sans vous est contre vous. Leur perspective et leurs idées nous permettent d’élaborer des projets et des programmes dès maintenant et pour l’avenir, en adéquation avec la réalité qu’ils rencontrent au quotidien », conclut Lanciné Koulibaly.

Pour conclure la journée, Ghayt El Gouach, agent de projet de la Communauté francophone accueillante de Hamilton, a parlé du projet Maison des jeunes de Hamilton, un espace qui serait dédié aux adolescents. Les participants ont répondu à un sondage individuel pour comprendre les besoins et les attentes, et ont participé à des discussions de groupe afin d’aider à mieux concevoir cette initiative. Ceux qui n’ont pas pu y assister peuvent remplir le sondage avant le 30 avril à https://fr.surveymonkey.com/r/LTKNKB3.

Photo : L’artiste Abel Maxwell a offert un concert-conférence sur le leadership et l’engagement citoyen des jeunes à Hamilton. (Crédit : CFH)