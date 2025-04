Afin de favoriser une société plus inclusive, la province investit dans des infrastructures pensées pour tous. Des établissements, telle la Bibliothèque publique de St. Catharines, modernisent leurs installations, soutenus par des programmes provinciaux dédiés à l’accessibilité et à la participation communautaire.

Yolande Melono – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé, le 17 avril, le financement de 37 projets destinés à rendre les collectivités de la province plus accessibles à tous, sans égard à l’âge ou aux capacités. Parmi les bénéficiaires, la Bibliothèque publique de St. Catharines a reçu une subvention de 60 000 $ pour l’aménagement de sa nouvelle succursale au centre commercial Niagara Pen, dont l’ouverture est prévue en 2025.

Ce nouvel espace sera conçu pour répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée. Il offrira notamment du mobilier accessible, plusieurs options de sièges adaptés et des toilettes équipées d’une table à langer pour adultes. La succursale vise également à offrir un environnement accueillant pour les familles, les aînés et les personnes vivant avec un handicap, en tenant compte des normes d’accessibilité les plus récentes.

« Les bibliothèques sont un espace communautaire important pour l’apprentissage, les liens et le divertissement, et ces ressources devraient être accessibles à tous les membres de notre communauté, quelles que soient leurs capacités », a souligné Grace Howes, spécialiste des communications de l’organisme.

La subvention a été accordée dans le cadre du Programme de subventions pour les collectivités inclusives (PSCI), un volet des programmes actifs des Subventions pour l’inclusion des aînés et l’accessibilité du gouvernement ontarien. Ce programme soutient les administrations locales, les organismes à but non lucratif et les communautés autochtones afin d’intégrer l’accessibilité à toutes les étapes de la planification et du développement communautaire. Les projets financés couvrent un large éventail d’initiatives, allant de l’amélioration des infrastructures publiques à la création de nouveaux espaces inclusifs, en passant par l’organisation d’activités de sensibilisation auprès du grand public.

Cette année, 18 projets ont ainsi bénéficié d’un financement pouvant atteindre 60 000 $. Depuis sa création en 2020, le PSCI a appuyé 125 initiatives et distribué plus de 5 millions $ à travers la province, contribuant ainsi à transformer concrètement le quotidien de nombreux citoyens.

Par ailleurs, pour l’exercice 2024-2025, le gouvernement a investi 1,5 million $ dans le programme InterActions pour le changement, qui vise à encourager 19 initiatives portées par des municipalités, des organismes sans but lucratif et d’autres partenaires. Depuis 1999, ce programme a permis de concrétiser plus de 265 projets en Ontario, renforçant la sensibilisation à l’accessibilité, soutenant le respect de la législation et promouvant une culture de l’inclusion. L’objectif demeure de favoriser une société où chacun peut participer pleinement à la vie communautaire, sans obstacle ni discrimination.

Photo : Grace Howes, spécialiste des communications (Crédit : courtoisie Grace Howes)