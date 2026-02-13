Alexia Grousson

Jin Zhang est le nouvel avocat trilingue de la Clinique juridique de Hamilton. Il parle français, anglais et mandarin. Il a grandi à Montréal, étudié à l’Université de Sherbrooke et exerce le droit depuis quatre ans.

« J’ai toujours voulu faire un travail qui lie la logique et l’humain. Au départ, je voulais être architecte. Juste avant de postuler, j’ai lu un livre sur le droit et j’ai réalisé que ce domaine allie aussi la logique et les émotions humaines. Je me suis finalement lancé pour devenir avocat », raconte-t-il.

Pour devenir avocat, un stage pratique est nécessaire. Jin Zhang a d’abord cherché un stage au Québec, mais les opportunités en droit criminel ne correspondaient pas à ses intérêts. Il a alors trouvé une clinique juridique en Ontario. Il est devenu avocat au Québec, puis a effectué les démarches pour pratiquer en Ontario. Cela inclut l’inscription au barreau de chaque province, qui garantit que les avocats sont qualifiés.

Son premier emploi a été à la Clinique juridique de Hawkesbury, où il est resté trois ans. C’est là qu’il a découvert les enjeux du français dans la province. Le directeur de la clinique populaire de Prescott-Russell, Pierre-Étienne Daignault, lui a alors partagé la situation des francophones. « Dans cette ville, environ 80 % de la population parle français. Pourtant, tous les services francophones ne sont pas disponibles, alors que le français est une des deux langues officielles du pays », commente Jin Zhang.

Il a ensuite déménagé dans la région du Niagara. Aujourd’hui, il travaille à la Clinique juridique de Hamilton. Il traite surtout des problèmes de locataires. Son rôle est financé par un programme de la Ville en partenariat avec la clinique. Il s’occupe de cas particuliers tels que les tentatives d’éviction. Cette situation arrive lorsque les propriétaires doivent faire des rénovations ou veulent récupérer le logement pour un membre de leur famille.

« Il faut vérifier que les plans de rénovation fournis par le propriétaire sont honnêtes ou que la demande de reprise du logement pour raison familiale est correcte. Il y a beaucoup de problèmes liés au logement en ce moment. La Ville veut y remédier. Elle souhaite que les locataires aient des ressources et que les procédures soient bien faites. Pour cela, ils doivent savoir qu’on existe et connaître les services que nous offrons », explique l’avocat.

Pour Jin Zhang, offrir des services juridiques en français est essentiel. « Il y a des francophones à Hamilton. C’est important que les tribunaux offrent des services en français. C’est une langue officielle et les citoyens doivent pouvoir se défendre dans cette langue, souligne-t-il. Si vous avez des questions juridiques, appelez-nous. »

Photo : Jin Zhang, avocat bilingue (Crédit : courtoisie de J. Zhang)