Le Régional

Pionnier de la francophonie du Sud-Ouest ontarien, Marc-Yvain Giroux est décédé paisiblement au Foyer Richelieu Welland le mardi 16 juillet à l’âge de 91ans. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il résidait au Foyer depuis plusieurs années.

Marc-Yvain Giroux a été un bâtisseur de la communauté francophone du Niagara. Sa carrière a débuté à Marionville et Casselman et s’est poursuivie avec les conseils scolaires de Welland et de Niagara Sud comme enseignant, directeur d’école et surintendant, principalement des écoles de langue française. Il avait toutes les qualités d’un excellent éducateur.

Parmi ses accomplissements sur les plans culturel, éducatif et communautaire, il a participé activement à la création d’une station de radio francophone dans le sud de la province et a présidé le comité qui a fait des pressions sur Radio-Canada pour faire de CJBC une station entièrement francophone.

Il faut mentionner aussi la fondation du Foyer Richelieu et de Cinéfest Niagara ainsi que sa participation à la Commission responsable de la mise en œuvre de la Loi 8 pour les services en français. M. Giroux a été le premier président du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, a initié le mouvement scout à Welland et sa dernière initiative a été la fondation de la Maison de la culture francophone de Niagara.

Il laisse dans le deuil son épouse des 33 dernières années, Anne Audet-Giroux, ses deux fils, François (Danielle) et Daniel (Angela), ses petits-enfants Nathalie, Chantal, Michelle et Éloïse, et ses arrière-petits-enfants Annabelle, Chloé, Caleb et Ella.

Les funérailles auront lieu à l’église du Sacré-Coeur, 72 rue Empire, à Welland, le jeudi 25 juillet à 11 h. L’équipe du journal Le Régional souhaite ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Marc-Yvain Giroux.

Photo : Marc-Yvain Giroux (Le Régional)