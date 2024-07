Le Régional

La Maison de la culture francophone du Niagara (Maison) vient de souligner ses succès lors de son assemblée générale annuelle (AGA) qui s’est tenue le 24 juin à l’ABC Communautaire de Welland. Cette rencontre a permis de présenter les réalisations de l’année écoulée et d’élire les membres du conseil d’administration.

L’année dernière, la Maison a offert une programmation riche et diversifiée, visant à plaire toutes les tranches d’âge et à tous les goûts. Parmi les moments forts figurent les prestations de la chorale intergénérationnelle Les Voix du Niagara qui ont captivé le public par son talent et sa passion. Les ateliers bilingues d’introduction à la musique animés par l’artiste Suzanne Leclerc ont également connu un grand succès. De plus, les ateliers « Nature, communauté et bien-être » de l’organisme Eco-Sphère, facilités par Nancy Larivière, ont contribué à renforcer les liens communautaires tout en promouvant le bien-être.

Les partenariats ont également joué un rôle clé dans le succès de la Maison, avec une participation active à une multitude de célébrations francophones dans le Niagara, particulièrement en mars, Mois de la Francophonie. Ces collaborations ont permis de diversifier l’offre culturelle et de toucher un plus large public.

Stéphanie Filippi, présidente de la Maison, a souligné l’importance des initiatives telles que la programmation de spectacles de théâtre de marionnettes, les divers ateliers et les activités ludiques organisées avec, entre autres, la Bibliothèque de Welland et le Festival Jeune public de Carousel Players. Ces initiatives ont non seulement enrichi la vie culturelle de la communauté mais ont aussi renforcé les liens entre les différents acteurs locaux.

Lors de l’AGA, Annie Boucher a été élue pour un nouveau mandat au conseil d’administration. Active depuis de nombreuses années dans la communauté francophone du Niagara, Mme Boucher apporte une expertise précieuse à l’organisme. Par ailleurs, Ginette Giroux, nouvelle directrice générale de l’ABC Communautaire, a également été élue au conseil. Passionnée de culture et de langue françaises, Mme Giroux apportera un engagement renouvelé et un dynamisme certain à la Maison.

La Maison de la culture francophone du Niagara est fière de son bilan et est résolue à poursuivre sa mission de promouvoir la culture et la langue françaises dans la région. « Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires communautaires pour faire de la Maison un organisme culturel dynamique », a déclaré Mme Filippi.

Pour l’année à venir, la Maison a déjà prévu plusieurs initiatives. Les administrateurs sont enthousiastes à l’idée de poursuivre le développement de programmes innovants et inclusifs. La participation de la communauté sera, une fois de plus, au cœur de toutes les activités, assurant que chaque membre puisse se sentir partie intégrante de cette grande famille culturelle. Avec une équipe renouvelée et des projets ambitieux, la Maison se positionne comme un pilier incontournable de la culture francophone dans le Niagara.

L’AGA de la Maison a non seulement permis de faire le point sur une année fructueuse, mais aussi de jeter les bases d’un avenir prometteur. Les administrateurs, soutenus par la communauté, auront la lourde tâche de poursuivre le travail accompli et d’apporter leur propre vision pour faire rayonner encore davantage la culture francophone.

La Maison de la culture du Niagara se prépare donc à une nouvelle année pleine de défis, avec la ferme intention de continuer à être une référence culturelle pour tous les francophones de la région.

Photo (MCFN): Le conseil d’administration. De gauche à droite : (debout) Ginette Giroux, Annie Boucher, Gérald Lagacé et Nancy Larivière; (assises) Béatrice Groux et Stéphanie Filippi (absente de la photo : Naromie Charles)