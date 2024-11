C’est avec tristesse que la communauté francophone du Niagara vient d’apprendre le décès de Ghislaine Gagnon Pépin survenu le 30 octobre à l’âge de 73 ans. Elle laisse dans le deuil son époux depuis 53 ans, Vic, et ses enfants Josée (Brian Dell) et Philippe (Lauren Collins).

La présidente du Club Richelieu de Niagara Falls, Susannah Taylor, ébranlée par la nouvelle, explique que le départ de Ghislaine créera un très grand vide dans la communauté. Mme Gagnon Pépin était une femme généreuse qui aimait partager son temps avec ses amis et sa famille, et était adorée de tous.

« Ghislaine va nous manquer énormément, dit-elle. Elle incarnait dévouement, leadership et service. Ancienne présidente estimée du Club Richelieu Niagara Falls, elle a laissé une empreinte indélébile sur sa communauté, favorisant la camaraderie et l’enrichissement culturel. Son engagement inébranlable envers les valeurs du Club Richelieu a été reconnu par le prestigieux prix Horace-Viau, témoignant de ses contributions exemplaires.

« Au-delà de son rôle au sein du Club Richelieu, Ghislaine a consacré de nombreuses années au système scolaire catholique de langue française, où sa passion pour l’éducation et son esprit bienveillant ont eu un impact sur d’innombrables vies. Son héritage en tant qu’éducatrice résonne dans le cœur des élèves et des collègues, car elle inculquait non seulement des connaissances, mais aussi de la compassion et de l’intégrité.

« L’exemple de Ghislaine Gagnon Pépin est celui du service, du leadership et du grand dévouement envers sa communauté, la francophonie et les valeurs qu’elle chérissait. Elle était profondément appréciée et respectée par tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître. »

La famille recevra les condoléances le samedi 9 novembre de 10 h 30 à 13 h à l’église Saint-Antoine, 4570 chemin Portage, à Niagara Falls. Une messe suivra et un goûter sera ensuite offert à l’hôtel Old Stone Inn, 6080 boulevard Fallsview. Au lieu de fleurs, la famille demande de garder Ghislaine et sa famille dans vos pensées et prières.