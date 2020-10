Le 26 octobre 2020 (Niagara, ON) – Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) et la Société hôtesse de Niagara ont le plaisir d’annoncer les nouvelles dates officielles des Jeux d’été du Canada à Niagara. L’événement aura lieu du 6 au 21 août 2022. Ces dates ont été choisies en consultation avec les équipes provinciales/territoriales, les organismes nationaux de sports (ONS), les sites de compétitions et d’événements, ainsi que de tous les ordres de gouvernement.

Ces dates sont les mêmes que celles prévues pour les Jeux de 2021, qui ont été récemment reportés en raison de la pandémie de COVID-19. Étant donné ce report d’un an, la cérémonie d’ouverture de Niagara 2022 aura maintenant lieu le samedi 6 août au Meridian Centre de St. Catharines et la cérémonie de clôture, le dimanche 21 août 2022 au Queen Victoria Park de Niagara Falls.

« Suite à notre décision de reporter les Jeux, nous sommes très heureux d’annoncer ces nouvelles dates et de réorienter nos efforts de planification vers la tenue des Jeux en août 2022 », se réjouit M. Doug Hamilton, le président de la Société hôtesse de Niagara. « Nous souhaitons remercier tous nos partenaires financiers, notamment la région de Niagara, la province de l’Ontario et le gouvernement fédéral, de leur soutien continu. Nous avons hâte de célébrer le plus important événement multisports au Canada à Niagara en août 2022. »

Le CJC continue de collaborer avec nos partenaires sportifs pour établir les critères d’admissibilité des athlètes aux Jeux d’été du Canada Niagara 2022. Une résolution devrait être annoncée pour chaque sport au début de 2021.

« Alors que nous tournons notre attention vers Niagara 2022, nous demeurons entièrement engagés à soutenir les athlètes canadiens et notre communauté du sport amateur », précise M. Evan Johnston, le président du Conseil des Jeux du Canada. « Fournir des précisions sur l’admissibilité des athlètes aux Jeux de 2022 figure parmi nos priorités absolues. Nous prévoyons avoir des réponses définitives pour les athlètes et leurs familles au début de l’an prochain. »

« Nous savons que c’est une période particulièrement difficile pour les athlètes, les entraîneurs et tous les organismes sportifs », affirme l’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. « C’est pourquoi le gouvernement du Canada est fier d’appuyer des organismes comme le Conseil des Jeux du Canada et la Société hôtesse de Niagara, qui travaillent d’arrache-pied pour s’adapter au contexte. Fort de ses 37 millions de citoyens et citoyennes, le Canada soutient la communauté sportive. Nous serons là pour célébrer à nouveau vos réalisations, car vous serez un élément essentiel de ce qui nous rassemblera tous à nouveau. »

« Avec l’annonce des nouvelles dates, je suis plus convaincu que jamais que Niagara sera en mesure d’accueillir les Jeux dans la manière dont nous l’avions imaginé, en offrant une expérience de classe mondiale aux athlètes, aux entraîneurs, et aux milliers de spectateurs qui feront un séjour dans notre belle région », dit M. Jim Bradley, président de la Municipalité régionale. « Le nouveau programme des Jeux, soit entre le 6 et le 21 août 2022, permettra à Niagara d’en profiter au maximum sur le plan économique, tout en assurant la santé et la sûreté de tous. Je souhaite remercier les gouvernements fédéral et provincial de leur soutien indéfectible pour ces Jeux d’été du Canada à Niagara.»

Les Jeux du Canada sont considérés comme une étape clé dans l’épanouissement de nos futurs champions nationaux, internationaux et olympiques. Cet événement est largement reconnu comme étant le plus grand événement de sport amateur et le plus haut niveau de compétition au Canada pour des milliers d’athlètes canadiens prometteurs. Nous attendons plus de 5 000 participants et 4 000 bénévoles à cette 28e édition des Jeux du Canada dans la région de Niagara.

À propos des Jeux d’été du Canada Niagara 2022

Au plus fort de l’été le plus audacieux organisé à Niagara, plus de 5 000 concurrents et leurs entraîneurs se réuniront pour concourir au podium du plus grand événement multisports pour jeunes athlètes du Canada. Sur sa route vers la gloire internationale, cette brillante génération d’espoir laissera sa marque sur notre communauté et sur le pays – transformant, inspirant et nous unissant tous grâce au pouvoir du sport.

En tant qu’ambassadeurs de la compassion sans pareilles de Niagara, des milliers de bénévoles seront les hôtes de la nation. Les Jeux d’été du Canada de 2022 célébreront les merveilles du sport aux côtés des arts et de la culture. Les Jeux rendront hommage à nos communautés autochtones et mettront en valeur un héritage remarquable de travail acharné et d’innovation dans l’une des destinations les plus impressionnantes au monde.

Avec une hospitalité de renommée mondiale, la population de Niagara accueillera des dizaines de milliers de spectateurs, familles et bénévoles aux quatre coins de notre communauté. Des événements animés, des divertissements spectaculaires et le théâtre de compétitions d’élites susciteront une nouvelle énergie dans la région. Nos rues, nos ciels et nos voies navigables scintillent de cérémonies et de célébrations dignes des meilleurs jeunes athlètes canadiens.

Du 6 au 21 août 2022, la région de Niagara sera plus forte que jamais sur la scène nationale. Les Jeux créeront un nouvel héritage d’ambition, de confiance et de compassion qui inspirera les générations à venir. Pour de plus amples informations, consultez le niagara2022games.ca/fr/ ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram (@2022canadagames).

SOURCE – Jeux d’été du Canada Niagara 2022