Les dernières années ont grandement éprouvé la communauté du Niagara maintenant aux prises avec la triple menace que posent la grippe (influenza), le virus respiratoire syncytial (VRS) et la COVID-19, lesquels rendent de nombreux résidents malades, surtout les enfants.

La situation actuelle exerce une pression sur le système de santé dans la région du Niagara et dans tout l’Ontario. Cependant, dans la plupart des cas, on peut gérer ces maladies à la maison de façon sécuritaire et en traiter les symptômes au moyen de médicaments en vente libre, comme l’acétaminophène ou l’ibuprofène. Les personnes qui ont de la difficulté à se procurer les médicaments en vente libre devraient d’abord communiquer avec leur fournisseur de soins primaires, si elles en ont un, ou demander conseil à un pharmacien.

Les parents et tuteurs connaissent le mieux leurs enfants. Si la santé de leur enfant les inquiète, ils devraient consulter un fournisseur de soins primaires ou se rendre à une clinique sans rendez-vous. En ce moment, les fournisseurs de soins de santé locaux reçoivent un plus grand nombre d’appels et voient un plus grand nombre de patients que d’habitude. Sachez que les temps d’attente pour des visites non urgentes peuvent être plus longs.

Même si les services des urgences font actuellement face à des problèmes de capacité, dans certains cas, ce pourrait être le seul endroit où obtenir les soins nécessaires. Dans n’importe laquelle des situations suivantes, allez au service des urgences le plus près ou composez le 9-1-1 : Vous ou votre enfant êtes gravement malade, vous avez un bébé de moins de trois mois qui a de la fièvre, et vous ou votre enfant avez de la difficulté à respirer ou êtes à risque de déshydratation.

Pour découvrir les choix qui s’offrent à vous en matière de soins de santé dans la région du Niagara, consultez la ressource Know Your Options de Santé Niagara. Vous pouvez aussi obtenir des soins d’urgence mineure virtuels à UrgentCareOntario.ca. Enfin, utilisez l’outil d’évaluation des symptômes de ConnexionSanté Ontario pour en savoir plus sur vos symptômes et recevoir des conseils sur ce qu’il faut faire.

La pandémie a touché tout le monde, et nous sommes reconnaissants aux gens pour tout ce qu’ils ont fait pour protéger les membres de leur entourage. Cependant, il ne faut surtout pas baisser la garde. Il y a dans la région du Niagara beaucoup de personnes merveilleuses qui ont su faire preuve d’une bienveillance, d’une compassion et d’une résilience extraordinaires. Nous comptons sur vous pour protéger le mieux possible la sécurité et la santé de notre communauté, tandis que nous continuons à faire face à ces défis.

Pour conclure, nous vous demandons, dans la mesure du possible, de garder votre vaccination à jour, de porter un masque et de rester à la maison quand vous êtes malade. Ensemble, nous pourrons venir à bout de cette période difficile.

Source : Équipe Santé Ontario Niagara