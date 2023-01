La communauté franco-ontarienne est bien représentée au sein du conseil d’administration du média éducatif public TFO. Cet automne, deux nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe : Christine Dikonguè et Lucie Laplante représenteront les contribuables franco-ontariens et offriront leur point de vue et leurs expertises uniques au conseil d’administration (CA) de TFO à titre de membres.

Mesdames Dikonguè et Laplante se joignent à Jean Lépine, président, Dominique

O’Rourke, vice-présidente, ainsi qu’aux membres Maxim Jean-Louis, Dominique

Giguère et Frédéric Duguay pour constituer le CA de TFO. Deux postes demeurent vacants et les nominations de nouveaux membres se font par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de l’Éducation.

Le CA est responsable devant le ministre de l’Éducation de la supervision et de la gouvernance de TFO. Il établit les buts, les objectifs et l’orientation stratégique de TFO dans les limites de son mandat, évalue ses progrès et examine son financement et ses budgets.

Christine Dikonguè

Christine est une entrepreneure, une bâtisseuse communautaire et une consultante experte en innovation, stratégie d’entreprise, médias et culture, axée sur les économies créatives et numériques. Tout en étant présidente de diverses organisations, elle a contribué depuis 2010 au développement de diverses communautés francophones et africaines. Elle a cofondé l’Union francophone de Glendon, un club culturel et social faisant la promotion du français et des cultures des pays francophones sur le campus. Elle a également cofondé AfricaHacks, une plateforme d’apprentissage numérique qui exploite les technologies émergentes pour permettre à plus de 10 000 entrepreneurs divers de faire évoluer leur entreprise et d’acquérir des compétences technologiques. Plus récemment, elle a initié « Mon Oasis Numérique », la première plateforme immersive pour démystifier les technologies émergentes et un espace d’apprentissage numérique sécurisé pour les jeunes filles francophones de l’Ontario.

Lucie Laplante

Lucie Laplante est CPA, CGA et possède plusieurs années d’expérience au niveau de la direction financière dans de grandes organisations axées sur la technologie, les télécommunications et les données. Elle siège actuellement au conseil d’administration d’OntarioMD, une filiale en propriété exclusive de l’Ontario Medical Association. Auparavant, elle était administratrice du CA de CANARIE, une organisation financée par le gouvernement fédéral qui se consacre à l’avancement de l’adoption de l’infrastructure numérique pour les communautés de recherche et d’éducation du Canada. Lucie est une dirigeante financière avertie en numérique et a dirigé de nombreuses initiatives relatives à la diversité, au mentorat et à la littératie financière.

Source : TFO

Photo : Christine Dikonguè