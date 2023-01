Une centaine de clients demandeurs d’asile, qui vivent depuis environ six mois dans les hôtels à Niagara Falls, ont bénéficié d’un répit le 3 décembre dans les locaux du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) à Welland.

Le Centre, qui a pour mission d’offrir des services pour améliorer la santé globale et la qualité de vie de la communauté francophone des régions de Hamilton et du Niagara, a mis tout en œuvre avec ses partenaires pour offrir une journée d’accueil et d’orientation aux réfugiés francophones arrivés à Niagara Falls cet été. L’objectif de la journée d’accueil était de créer un climat chaleureux d’appartenance, de détente et convivial, et ce, dans une ambiance bon enfant pour les familles des demandeurs d’asile francophones.

Comme le CSCHN a pris le lead en tant qu’un acteur clé dans l’atteinte du bien-être optimal de nos communautés, une de ses valeurs est de « traiter les autres comme nous voudrions être traités », car la vie communautaire nous concerne tous.

La directrice générale du CSCHN, France Vaillancourt, y a prononcé un discours de réconfort et d’empathie, ainsi que les représentants des partenaires communautaires du CSCHN (Collège Boréal, Entité 2, conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, Sofifran, CERF Niagara, Le Griffon, la caisse populaire Desjardins, le Club et le Foyer Richelieu, la Clinique juridique communautaire du Niagara et Entreprise Niagara). Au programme : jeux de société, musique et concours de danse qui a été remporté par le groupe des femmes. Pour couronner le tout, un repas multiculturel a été offert aux invités.

Un représentant des demandeurs d’asile n’a pas manqué de remercier le CSCHN pour son soutien inlassable qu’il ne cesse de leur apporter régulièrement. Chacun des participants est ensuite rentré à son hôtel avec des cadeaux entre les mains. Une lueur d’espoir était visible sur leurs visages. Aucun effort n’a été ménagé pour la réussite de cet événement.

Source : CSCHN