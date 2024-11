Olaïsha Francis – IJL Réseau.Presse – Le Régional

La Ville de Brantford, en collaboration avec l’associationWaking the unConscious, met en place la campagne « Être unis », dont l’objectif est de former et d’équiper les organisations de services à l’enfance de la municipalité pour mieux lutter contre le racisme systémique. Ce programme s’inscrit dans le plan d’intégration communautaire de Brantford, qui repose sur trois principes fondamentaux : apprendre les uns des autres, se défendre les uns les autres et célébrer l’autre.

Le lancement de cette campagne se déroulera le 30 octobre à 18 h à la bibliothèque de Brantford. Cet événement a pour but de fournir une formation essentielle aux organisations travaillant avec des enfants jusqu’à l’âge de 14 ans. « Être unis » vise à rassembler les diverses communautés et à offrir aux enfants des activités inclusives pour développer des relations solides au sein de la communauté. Au programme : codage, peinture sur visage, musique, robotique et artisanat autochtone, adaptées aux différents groupes d’âge.

Pour favoriser l’équité et l’autonomisation, il est crucial de repenser les politiques et pratiques organisationnelles. La diversité au sein des entreprises stimule l’innovation et améliore les résultats, tandis que son absence peut entraîner un désengagement coûteux. C’est pourquoi le projet « Être unis à Brantford » propose des sessions de formation en ligne, accessibles à tous, y compris aux employeurs et aux employés.

Chaque session de formation, d’une durée de 90 minutes, rassemblera jusqu’à 40 participants pour une interaction enrichissante. Plusieurs sessions seront organisées dans les mois à venir, traitant du racisme systémique et de ses conséquences. Les intéressés peuvent s’inscrire gratuitement par courriel à l’adresse m.christie@wakingtheunconscious.com.

Les francophones, qu’ils soient nouveaux arrivants ou locuteurs privilégiés du français, sont directement concernés par cette initiative. L’événement vise à inclure toute la communauté, en soulignant l’importance de la diversité et de l’inclusion. Un comité consultatif composé de représentants de diverses communautés a été créé pour guider le projet. La formation sera également accessible via Zoom, favorisant l’apprentissage et les échanges.

Nicole McKinney, fondatrice de Waking the unConscious, souligne l’importance de l’inclusion des francophones dans ce processus : « Nous voulons maximiser la participation de toutes les voix, y compris celles des nouveaux arrivants francophones, pour décider des événements qui les intéressent. »

« Être unis » est bien plus qu’une simple campagne; c’est un engagement à sensibiliser, éduquer et unir les différentes communautés de Brantford. En agissant ensemble contre le racisme systémique, la Ville aspire à instaurer un changement positif pour tous, car « le racisme systémique affecte toute personne différente », rappelle Mme McKinney.

Photo (Crédit : courtoisie de N. McKinney) : Nicole McKinney, présidente de Waking the unconscious