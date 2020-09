Le mardi 8 septembre était une date surlignée dans le calendrier de bien du monde en Ontario. Petits et grands du Conseil scolaire Viamonde ne faisaient pas exceptions et tous, des bambins du jardin d’enfants aux directions d’école, ont dû composer avec les nouvelles réalités imposées par le coronavirus. Néanmoins, comme chaque année, l’enthousiasme était au rendez-vous et ils étaient nombreux les jeunes qui étaient contents de revoir leurs amis et les enseignants heureux de pouvoir renouer avec leur passion professionnelle.

PHOTO (courtoisie : Conseil scolaire Viamonde) – Le personnel de l’École élémentaire Renaissance de Burlington accueille les élèves.