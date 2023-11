Alexia Grousson

Chaque année, la première semaine de novembre est dédiée à la célébration de la diversité culturelle au Canada et souligne la contribution des immigrants dans les communautés francophones et acadiennes.

Cet événement est coordonné à l’échelle nationale par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) et par les Réseaux en immigration francophone (RIF), au niveaux provincial ou territorial.

Pour sa 11e édition, la Semaine de l’immigration francophone se déroule du 5 au 11 novembre avait pour thème Terre accueillante. Cette thématique encourage la valorisation des cultures et fait réfléchir sur la signification d’une terre accueillante pour chacun.

Localement, le RIF et le Comité local en immigration francophone du Niagara, en collaboration avec Sofifran, ont organisé une activité rassembleuse avec un buffet le soir du 5 novembre, à l’hôtel de ville de Welland.

« Pour l’occasion, l’Office national du film du Canada a mis à notre disposition plusieurs films et nous en avons choisi un, La diversité au Canada. C’était un film d’animation initialement prévu pour les plus jeunes et les enfants, mais qui nous semblait approprié pour tous car il évoquait les défis de l’immigration. Il retraçait la vie de deux familles, une chinoise et l’autre africaine, qui avaient espoir de se bâtir une vie meilleure à leur arrivée au Canada. Les deux visions apportent deux regards différents sur les barrières, les enjeux ou les défis d’immigrer dans un pays, en fonction de son pays d’origine », explique Fété Ngira-Batware Kimpiobi, directrice générale de Sofifran.

Beaucoup de participants étaient des réfugiés se sont retrouvés dans cette histoire. Également, tous les partenaires se sont adressés à l’auditoire, soit l’Entité 2, les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, le Foyer Richelieu, CERF Niagara, le collège La Cité, et même la Police de Welland. Cela a permis à la soixantaine de participants venus de plusieurs pays de connaître ou de redécouvrir les différents services disponibles en français dans leur région.

« Des échanges ont eu lieu sur l’immigration et ses enjeux. Les questions-réponses étaient orientées non sur la législation ou les documents, mais vraiment sur le système canadien et la vie pratique. Pour terminer, nous avons partagé un souper, offert par le RIF du Centre-Sud-Ouest. C’était un buffet exotique composé de viandes, poissons, légumes avec accompagnements, dessert et des beignets.

Nous avons eu que des retours positifs et des félicitations concernant cet événement. Plusieurs n’étaient pas au courant de tous les services existants en langue française et d’autres étaient contents de l’information diffusées. Ils sont même venus au bureau de Sofifran pour en discuter davantage », conclut la directrice générale de l’organisme.

Photo (courtoisie Sofifran) : Les participants à l’événement sont attentifs aux discours des partenaires.