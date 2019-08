Du 2 au 5 août se tenaient les Canal Days de Port Colborne, un festival consacré à la dimension maritime de cette ville de la région du Niagara. Or, les activités et attractions directement liées au monde de la navigation ne constituaient qu’une partie de la programmation.

Le simple plaisir de profiter de l’été semble en effet être au premier rang de ce qui définit ce grand rassemblement qui depuis quatre décennies emplit les rues de Port Colborne de visiteurs venus de partout. L’événement est largement orienté vers la famille et des jeux, divertissements et manèges pour les enfants se trouvaient d’ailleurs en divers endroits du centre-ville. De manière générale, la rue West, le long du canal, constituait l’épicentre du festival et tous les visiteurs y faisaient un passage obligé, notamment parce que les bateaux vedettes de la fin de semaine s’y trouvaient.

Le HMCS Oriole, un vaisseau de la marine royale canadienne, le CCGS Limnos, un bateau de la garde côtière, l’Edward M. Cotter, un antique bateau de pompiers, et l’Empire Sandy (en couverture), un imposant voilier de plaisance dont il ne serait pas exagéré de dire qu’il est l’emblème des Canal Days, pouvaient être visités des festivaliers. Dans le cas de l’Empire Sandy, c’est même à une brève croisière sur le lac Érié à laquelle les passants étaient conviés. D’autres activités et spectacles à caractère aquatique figuraient au programme : démonstration de ski nautique, jeu avec bateaux téléguidés, visite du phare à l’entrée du canal, parade nocturne de bateaux illuminés, etc.

Les Canal Days sont également les hôtes, année après année, de plusieurs événements qui n’ont que peu à voir avec la mer mais qui contribuent à la qualité du festival et drainent avec eux des foules importantes : salon de l’artisanat, exposition de voitures de collection, festival de cerfs-volants, etc. Comme dans tout événement couru, d’innombrables vendeurs s’étaient aussi rassemblés pour appâter les passants avec leurs produits. Qui plus est, l’ambiance était rehaussée par les prestations musicales de plusieurs formations et par le vaste choix de nourriture.

Ce fut donc une édition réussie des Canal Days qui se sont déroulés sous un soleil radieux. Il se pourrait cependant que l’événement connaisse des changements dans un avenir rapproché : en effet, malgré le succès qu’il rencontre, le festival ne réussit jamais à générer un profit ce qui incommode de plus en plus le conseil municipal. Ce n’est pas demain la veille que les Canal Days disparaîtront mais rien ne demeure éternellement pareil.

PHOTO: L’Empire Sandy