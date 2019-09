Depuis son lancement en 1995, le tournoi de golf annuel du Foyer Richelieu attire son lot de participants enthousiastes. L’édition 2019 marque cependant un tournant : « Chaque année, on en a de 100 à 120. On a augmenté et c’est notre meilleure année pour le nombre de golfeurs », commente Daniel Keays, directeur du développement et des relations avec les donateurs à la fondation Fonds Foyer Richelieu. En effet, avec 128 participants, le tournoi de golf du 11 septembre dernier a connu une affluence jusqu’ici jamais égalée.

Qui plus est, avec 35 000 $ recueillis, il s’agit également d’une année record au chapitre des dons puisqu’habituellement, le Foyer amasse entre 25 000 et 30 000 $ à l’occasion de cette activité. Ce succès est à créditer en bonne partie au président du comité du tournoi, Milan Plentai, de la firme Plentai-Lewis Wealth Management Group à la Financière Banque Nationale. Ce membre Richelieu de longue date et lui-même donateur a invité bon nombre de ses clients à participer au tournoi de même que son partenaire d’affaires, Robin Lewis. Plusieurs visages connus de la communauté francophone se trouvaient aussi parmi les participants, à commencer par des membres du Club Richelieu Welland dont, bien sûr, le président, Raymond Bourassa, et le directeur du Foyer, Sean Keays.

Les golfeurs, après leur arrivée au Twenty Valley Golf & Country Club, à Lincoln (Vineland), avaient jusqu’à peu après midi pour se présenter à la réception car les départs simultanés (ou « shotgun » dans le jargon de ce sport) se faisaient à 13 h. Divisés en équipe, les participants ont donc commencé leur après-midi de golf à des trous différents, la rotation graduelle des équipes sur le terrain permettant à tous, en fin de journée, d’avoir fait l’expérience de l’ensemble du parcours tout en terminant en même temps.

Trophées et plaques ont récompensé les plus expérimentés des participants tandis qu’un tirage a récompensé les plus chanceux. Une « vente à un sou », rendue possible grâce à de généreux donateurs, figurait également au programme de même qu’un dîner barbecue et un souper barbecue avec soupe aux palourdes.

Le tournoi de golf est l’une des trois grandes activités de financement annuelles du Fonds Foyer Richelieu avec le bercethon et Update in Medicine. Les excellents résultats de cette année augurent bien pour l’imposant projet d’expansion du Foyer qui continue à générer beaucoup d’intérêt dans la communauté. Avec le double de résidents, nul doute que la fondation qui soutient le mandat du Foyer sera doublement nécessaire.

PHOTO – De gauche à droite : Sean Keays, Daniel Keays, Milan Plentai et Robin Lewis