Ils sont légions les organismes qui font appel à la générosité de la population. Sortir des sentiers battus en offrant une expérience différente aux donateurs est parfois nécessaire pour se démarquer, surtout lorsqu’il s’agit d’une première expérience en termes de collecte de fonds. C’est d’ailleurs le cas des Services de soutien communautaire de la région du Niagara (SSCN) qui invitent les fins gourmets à se joindre à une dégustation qui doit se tenir le dimanche 6 octobre.

Taste of Welland : tel est le nom de cette activité pour laquelle l’équipe des SSCN espère rassembler 200 personnes. Il s’agit, pour l’organisme, d’une première tentative afin de se doter d’une source de revenus autre que les subventions qui demeurent au même niveau depuis plusieurs années en dépit des besoins grandissants auxquels répondent les SSCN. L’organisme existe depuis 2000 et a pour mandat d’aider les personnes âgées et les adultes ayant un handicap à vivre chez eux de façon autonome. La popote roulante est un des services les plus connus mais les SSCN en offrent bien d’autres : aide à domicile pour les travaux ménagers, entretient de la maison, visites amicales pour s’assurer du bien-être du client, etc. Comme le Niagara a une population vieillissante, l’organisme est de plus en plus sollicité.

Taste of Welland consistera, pour les participants, à visiter, le temps d’un après-midi, six restaurateurs de Welland qui leur feront goûter à leurs meilleures créations. Divisés en quatre groupes, ces gastronomes se rendront, en rotation, au Ye Olde Squire, au Black Sheep Lounge, chez Taris On the Water et chez Mr Mikes Steakhouse Casual. Ils seront rassemblés, au terme de ce circuit en autobus qui les aura conduits aux quatre coins de la ville, au Seaway Mall où Cafe Mochaccino et Mama Misfits Cheesecakery les recevront pour le dessert.

Jonna Wolfenberg

Jonna Wolfenberg, coordonnatrice aux bénévoles et événements, est responsable de l’activité. À sa grande surprise, il a été très facile de trouver des établissements dont les propriétaires souhaitaient contribuer à cette aventure gastronomique et caritative. Il faut dire que ces restaurateurs donneront leur temps et serviront leurs spécialités sans rien obtenir en retour, si ce n’est la joie d’aider les personnes âgées par l’entremise du SSCN. L’organisme espère amasser 10 000 $ et cette somme sera entièrement investie dans les services offerts à Welland.

Les billets coûtent 50 $, une aubaine considérant l’éventail de restaurants participants. Pour se procurer un billet, il suffit de contacter Mme Wolfenberg au 905 788-3181, poste 27, ou se rendre dans l’un des bureaux de l’organisme à St. Catharines, Beamsville ou Welland. Dans ce dernier cas, le bureau est situé au Seaway Mall. Pour plus de renseignements, consultez le site cssn.ca.