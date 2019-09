Le hockey est considéré comme le sport national du Canada et Welland compte, comme toutes les villes du pays, son lot d’amateurs enthousiastes. Mais à la différence de la grande majorité des municipalités, Welland aura le privilège, cette année, d’être sur le parcours de Rogers Hometown Hockey.

L’annonce en a été faite par le maire Frank Campion le mardi 10 septembre à l’hôtel de ville. L’émission The Rogers Hometown Hockey Tour, qui en est à sa 6ème saison, s’arrêtera à Welland les 9 et 10 novembre dans le cadre de sa tournée qui la conduira en tout dans 25 communautés d’un océan à l’autre. Animé par Ron MacLean et Sara Slone, l’émission est diffusée sur le réseau Sportsnet.

Pour les résidents de Welland, cela se traduira par une fin de semaine emballante au centre-ville où les nombreuses activités offertes seront gratuites. L’essentiel de la programmation sera centré sur la Ligue nationale de hockey et sur les souvenirs, traditions et coutumes de la communauté en ce qui concerne ce sport qui rassemble les générations. L’événement culminera avec le visionnement, en plein air et sur écran géant, d’un match opposant les Maple Leafs de Toronto aux Blackhawks de Chicago.

Tout ne sera cependant pas centré sur le hockey. Des divertissements de toutes sortes seront également offerts. La Ville de Welland travaille d’ailleurs de concert avec des organismes locaux pour s’assurer de faire de ces deux journées un véritable festival agréable pour toute la famille.

« Nous sommes emballés que Hometown Hockey fasse un arrêt dans notre ville, a commenté le maire Campion en conférence de presse. Welland a toujours été et sera toujours une ville de hockey. Certains joueurs d’importance ont appris à jouer au hockey dans nos arénas. » En effet, il suffit de penser, entre autres, à Dan Girardi, Nathan Horton, Daniel Paille, Paul Bissonnette, Cal Clutterbuck et Matt Ellis qui ont évolué sur la glace au cours des dernières années et d’autres noms pourraient être évoqués en remontant plus loin dans le passé. Le nombre de joueurs ayant des racines à Welland est sans conteste impressionnant.

C’est donc un rendez-vous donné à tous en novembre prochain pour vivre les joies du hockey et célébrer la place de ce sport dans la culture populaire canadienne.

(CRÉDIT PHOTO: Ville de Welland)