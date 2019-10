La Ville de Cambridge et le centre Fairview, une résidence pour aînés, mettaient en commun leurs ressources le 9 octobre dernier pour offrir aux personnes âgées de langue française un après-midi aux couleurs de l’automne. La vingtaine de participants, qui comprenait aussi quelques représentantes d’organismes liés à la santé, ont passé deux heures ensemble le temps de savourer de la tarte aux pommes avec de la crème glacée, d’écouter le concert d’une musicienne et de jaser de choses et d’autres.

C’est au centre Fairview que l’activité s’est tenue et la collation, de même que les paniers-cadeaux tirés au sort, étaient offerts par la municipalité. Le service aux tables était assuré par des employés des deux entités, de sorte que l’on retrouvait côte à côte, notamment, Christine Normandeau, gestionnaire de la résidence, Joanne Klausnitzer, coordonnatrice des programmes de jour pour adultes, et Jessica Savoie-Hvorup, travailleuse de soutien. Ces deux derniers noms sonneront peut-être familiers aux lecteurs du Régional puisque, travaillant pour la Ville de Cambridge, elles ont sous leur responsabilité les initiatives mises sur pied pour les aînés francophones, un projet en développement depuis le début de l’année et dont il a déjà été question dans des articles précédents.

C’est d’ailleurs en partie pour promouvoir ces programmes que cette fête automnale avait été organisée. Les programmes de jour permettent aux personnes de plus de 18 ans ayant une limitation physique ou mentale de participer à des activités en personne ou par le biais de téléconférence.

Les ambitions de la Ville de Cambridge et celles de la résidence Fairview se chevauchent et cette activité visait à accentuer cette collaboration. « Fairview veut ouvrir des lits pour les francophones, explique Mme Savoie-Hvorup. On a le programme de jour ici le mardi et ils nous encouragent à avoir des activités en français. »

Il n’est pas rare que le vieillissement entraîne une perte graduelle de l’usage d’une seconde langue, d’où l’importance pour les Franco-Ontariens âgés d’avoir accès à des services en français. Les soins de longue durée sont une priorité dans un nombre croissant de régions et, considérant la demande actuelle et future, Fairview, à l’invitation du Réseau local d’intégration des services de santé Waterloo-Wellington, a récemment appliqué auprès du gouvernement provincial pour se faire allouer de nouvelles places (des « lits ») réservées aux francophones. En effet, considérant que l’argent public constitue l’essentiel du financement des soins de longue durée, c’est le gouvernement ontarien qui décide de ce qui doit être fait et par qui.

Les organismes francophones ont appuyé Fairview dans ses démarches, mais le processus de sélection ne se fera pas du jour au lendemain. Mme Normandeau et ses collègues espèrent recevoir une réponse du ministère en 2020.

Il y a beaucoup de francophones dans la région de Waterloo-Wellington, de sorte qu’il est tout à fait juste et raisonnable pour eux de demander certains services. Dans un avenir rapproché, certains de ces aînés qui ont dégusté de la tarte aux pommes en cette belle journée d’automne 2019 pourraient être reçus comme résidents à Fairview, une institution qu’ils auront découverte à l’occasion de cette activité. Pour le moment, le dossier demeure à suivre.